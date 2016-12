Vöhrenbach Jahresrückblick 2016: Der Kapellen-Verein braucht Helfer

Seit 30 Jahren kümmern sich engagierte Bürger um das Gotteshaus am Vöhrenbacher Friedhof

Bürgerschaftliches Engagement macht es möglich, dass in Vöhrenbach ein kulturhistorisches Kleinod erhalten wird: die alte Kapelle auf dem Vöhrenbacher Friedhof. Ein kleiner, aber sehr reger Förderverein kümmert sich seit nunmehr schon 30 Jahren liebevoll um die Friedhofskapelle. Allerdings ruft aktuell dieser Verein nun um Unterstützung bei dieser wichtigen und interessanten Aufgabe.

Die Kapelle stammt bereits aus dem Jahr 1811 und wurde Ende des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil umgebaut. So präsentiert sie sich auch heute noch. Im Inneren findet man einen neugotischen Altar etwa von 1870 sowie eine Pieta aus dem 18. Jahrhundert.

Desolater Zustand

Vor 30 Jahren wurde dann der Förderverein gegründet. Denn damals war die Friedhofskapelle, die der Stadt gehört, in einem desolaten Zustand. Im April 1986 entstand dann der Förderverein Friedhofskapelle, geführt von Initiator Bernd Bammert sowie von Ladislaus Murzko und Rudolf Dilger sowie Hildegard Frey als Kassiererin.

Mit viel Elan wurde die Sanierung der Kapelle in Angriff genommen. Drei Jahre später konnte dank vieler Spenden und auch vieler Helfer die Kapelle in einer ökumenischen Feier wieder der Bürgerschaft übergeben werden. Bis heute führt Bernd Bammert den Verein. Und bis heute gibt es für ihn immer zu tun. So kümmern sich die Mitglieder beispielsweise um den täglichen Schließdienst an dieser Kapelle, die tagsüber jedem Friedhofsbesucher zur stillen Einkehr offensteht.

Wichtiger Ort der Stille

Denn sie ist nicht nur ein schmuckes Kleinod mitten auf dem Friedhof. Die große Zahl von mehreren hundert Kerzen, die jedes Jahr in dem Gotteshaus angezündet werden, zeigt, dass diese Kapelle für die Friedhofsbesucher auch ein sehr wichtiger Ort für Stille, Gebet und Besinnung ist.

Aber auch sonst gibt es immer viel zu tun an dem kleinen, alten Gotteshaus. In jüngster Zeit wurde beispielsweise der Dachortgang zum Schutz des Holzes mit Blech verkleidet. Vor allem aber stand in diesem Sommer die Sanierung des Glockenturms an. In mühevoller Handarbeit fertigten die Mitglieder originalgetreuen Ersatz, der dann wieder eingebaut wurde. Auch einen neuen Anstrich erhielt der Turm bei dem Anlass.

Auch die Stadtverwaltung Vöhrenbach würdigt dieses außerordentliche Engagement und hat den Verein auch schon im Rahmen der Ehrung für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet.