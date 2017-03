vor 3 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Immobilien Baum expandiert nach Stuttgart

Das Immobilienbüro Baum, großer Immobiliendienstleister in der Region, hat seine Geschäftstätigkeit jetzt auch in die Landeshauptstadt Stuttgart ausgeweitet. Mit der neuen Geschäftsstelle in der Stuttgarter Königstraße, die am 1. März eröffnet wurde, sind die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.

