30 Nachwuchsschwimmer trainieren in Unterkirnach. Die zweite Gruppe weicht nach Villingen aus.

Über vielfältige Aktivitäten konnte die DLRG Vöhrenbach bei ihrer Hauptversammlung berichten. Einen breiten Raum nimmt dabei die Nachwuchsarbeit ein.

Aktuell besteht die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Vöhrenbach aus 97 Mitgliedern mit leicht steigender Tendenz. Auf reges Interesse stieß auch im vergangenen Sommer das Angebot an Schwimmkursen für Kinder: 20 Kinder aus einem großen Einzugsbereich bis nach Königsfeld erlernten das Schwimmen. 30 Kinder und Jugendliche beteiligen sich regelmäßig am Training der DLRG Vöhrenbach. Mit viel Spiel und Spaß werden ihnen dabei die Grundlagen des Rettungsschwimmens beigebracht, wie der stellvertretende Vorsitzende Christian Wichmann in seinem Jahresbericht schilderte.

Bei der regen Teilnahme ist inzwischen das Training im Unterkirnacher Hallenbad etwas beengt, weshalb man mit einer zweiten Gruppe regelmäßig nach Villingen fährt und dort am Programm der DLRG teilnimmt.

Aber auch die Rettungswachen sind für die DLRG Vöhrenbach wichtig. 83 Stunden wurden hier am Kirnbergsee abgeleistet, 20 Stunden am Linacher Stausee und auch zehn Stunden im „Schwimmi“. Beteiligt hat sich die DLRG auch wieder an der Poolparty.

Über eine rege Ausbildungstätigkeit konnte die technische Leiterin Annette Dold berichten. Zweimal wurde der Rettungsschwimmer in Silber absolviert. Dreimal das Schnorchel-Tauchabzeichen. Im Bereich der Jugend gab es vier Jugend-Rettungsschwimmer in Gold, acht in Silber und neun in Bronze, zwölf Mal wurde das Seepferdchen abgenommen.

Leiterin Monika Grieshaber machte deutlich, dass gerade die Schwimmkurse der Vöhrenbacher DLRG einen guten Ruf hätten. Und den Kindern gefällt es häufig offensichtlich so gut, dass viele dabeibleiben. Für den Nachwuchs gab es wieder ein buntes Programm, unter anderem ein Besuch im Badcap in Albstadt und auf dem Affenberg Salem. Viel Lob für die effektive Vereinsarbeit erhielt die DLRG Vöhrenbach vom stellvertretenden DLRG-Bezirksvorsitzenden Michael Straub.

Bei den Wahlen übernahm die bisherige technische Leiterin nun das Amt des Schriftführers. Neuer technischer Leiter wurde Björn Müller. Bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Christian Wichmann und Schatzmeisterin Kati Wichmann.

In einem Grußwort lobte Bürgermeister-Stellvertreter Albert Schwörer die DLRG und ihre Arbeit. Nicht zuletzt profitiere auch die Stadt vom guten Ruf der DLRG Vöhrenbach. Ein Grußwort kam auch vom Bademeister des Vöhrenbacher Freibades „Schwimmi“, Werner Link. Er begrüße sehr die Zusammenarbeit mit der DLRG, die auch gerne noch deutlich intensiviert werden könne. Er selbst sei seit vielen Jahren in der DLRG Württemberg aktiv und verfüge auch über eine entsprechende Lehrbefähigung.