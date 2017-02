Vöhrenbach Hemdglunker ziehen mit Sturmböen im Rücken zum Ball

So klingt der Schmutzige Donnerstag in Hammereisenbach aus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vöhrenbach-Hammereisenbach (ral) Nachdem der Narrenbaum trotz des stürmischen Wetters am Schmutzigen Donnerstag von der Baumsetzergilde souverän in die Senkrechte gestemmt und sicher befestigt wurde, ging das bunte Treiben im ganzen Dorf los. Bei den verschiedenen Einkehrstopps stärkten sich die Narren, sodass sich eine ansehnliche Gruppe am Abend beim Narrenbaum zum Hemglunkerumzug traf.

Mit heftigen Sturmböen im Rücken führte der Musikverein unter der Leitung von Tobias Winter den Umzug an, gefolgt von zahlreichen Narren im Nachthemd und mit leuchtenden Laternen. So schlängelte sich der Zug bis zum Gasthaus Beija Flor hinunter, wo die brasilianische Wirtin mit ihren Angestellten für das leibliche Wohl der Feiernden sorgte.

Beim anschließenden Hemdglunkerball sorgte DJ Simon für die Unterhaltung der Narren. So wurde getanzt und geschunkelt. Und als zur späten Stunde einige Musiker nochmals zu ihren Instrumenten griffen und ein Liedchen nach dem anderen spielten, hielt es kaum noch jemanden auf dem Stuhl. Bei Polonäse und Schunkelrunden war die Stimmung perfekt.

Voller Vorfreude schauen die Mitglieder der Burgzunft Hammereisenbach den nächsten Tagen, dem Zunftball am heutigen Abend, dem Umzug am Fasnetsonntag und dem Kinderumzug mit anschließendem Kinderpreismaskenball am Fasnetdienstag entgegen.