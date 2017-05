Vöhrenbach Heimtagilde Vöhrenbach hat ihre Freude an einem Knödelfresser

Heimtagilde Vöhrenbach hat ihre Freude an einem Knödelfresser

Der Verein war lange Zeit auf der Suche nach dieser besonderen Uhr.

Vöhrenbach – Auf vielen Gebieten aktiv ist die Heimatgilde Frohsinn in Vöhrenbach. Das wurde bei der Hauptversammlung im Gasthof Engel deutlich. Der Verein organisiert nicht nur die örtliche Fasnet, sondern befasst sich intensiv mit Heimatgeschichte, hat zudem mit dem Uhrmacherhäusle und dem Haus der Heimatgilde zwei Immobilien zu pflegen. Das umfangreiche Programm wurde bewältigt, obwohl einige Posten vakant blieben.

Vorsitzender Stephan Winker hieß die Mitglieder willkommen, einen ausführlichen Jahresrückblick gab Schriftführerin Maria Magdalena Ketterer. Der Verein hat 292 Mitglieder, Tendenz leicht steigend. Das Haus der Heimatgilde wurde im vergangenen Jahr 20 Mal vermietet, das Uhrmacherhäusle 15 Mal. 16 Mal wurden Besucher durch das Uhrmacherhäusle geführt. Für das Stadtfest entwickelte die Heimatgilde ein neues Konzept, das den Gewinn deutlich ansteigen ließ, berichtete die Schriftführerin. Auch Bewirtungsaktionen bei der Stadtkapelle und am Kilwifest brachte Geld in die Kasse. Die Fasnet-Aktivitäten listete Vorsitzender Stephan Winker auf, denn der Posten des Elferrats-Präsidenten ist nach wie vor vakant. Die Arbeiten wurden aufgeteilt, sodass die Vöhrenbacher eine unbeschwerte Fasnet mit Kappenabend und Umzug genießen konnten. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte konnte, wie Markus Schätzle berichtete, im vergangenen Jahr einen „Knödelfresser“ erwerben, eine Uhr, nach der man schon lange auf der Suche war. Ein Höhepunkt des Jahres war die Tagung der GSM (Gesellschaft selbst spielender Musikinstrumente) in Vöhrenbach mit rund 70 Teilnehmern, Fachvorträgen und Stadtbesichtigung.

Als wichtige Aufgabe für die nächste Zeit nannte Schätzle die Archivierung des Vereinsbesitzes. Die Leitung des Projektes hat Thomas Zech übernommen. Der Kauf des „Knödelfressers“ belastete die Kasse, die deshalb nach Auskunft von Karin Böhler mit einen leichten Minus abschloss.

„Wir können stolz sein auf unsere Heimatgilde“, bilanzierte Bürgermeister Robert Strumberger und betonte die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Stadtverwaltung. Die Mitglieder bestätigten den stellvertretenden Vorsitzenden Markus Schätzle und Schriftführerin Maria Magdalena Ketterer in ihren Ämtern. Zu Beisitzern wurden Johanna Weißer und Jenny Braun gewählt.

Eine lange Liste von Jubilare hatte Stephan Winker zu ehren. Peter Primuth und Christel Spiegelhalder erhielten die Ehrenmedaille in Gold. Mit der Silber-Medaille ausgezeichnet wurden Michael Blessing, Pascal Bliestle, Heike Dilger, Carola Geiger, Ute Götzfried, Monika Kaltenbach, Annemarie Kasperait und Sylvia Lehnen. Die Ehrenmedaille in Bronze ging an Thomas Demattio, Jens Fesenmaier, Nicole Kempf, Patrick Kempf, Waltraud Kleiser, Monika Rappenecker, Markus Schätzle, Timo Schwörer, Manfred Schyle, Daniel Weisser, Vanessa Winker und Thomas Zech.