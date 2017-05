Vöhrenbach Hammereisenbacher Kegler stellen sich schwierigen Herausforderungen

Sportler ziehen Bilanz zu einer tollen Runde und sind auch tolle Botschafter des kleinen Ortes.

Vöhrenbach (ket) Da geriet selbst Hammereisenbachs Ortsvorsteher Peter Hummel ins Schwärmen, als er die Entlastung bei der Hauptversammlung der KCB-Kegler leitete. Angesicht der erfolgreichen Mannschafts- und Einzelerfolge brachte es Hummel mit einem Satz auf den Punkt: „Ihr habt eine Superrunde gemacht und gute Werbung für Hammereisenbach betrieben.“

Sportwart Christoph Schreiber hatte zuvor ausgeführt, was sich auf den Kegelbahnen abspielte. Beide Mannschaften bestanden eine Bewährungsprobe. Die erste wollte sich nach dem Aufstieg in die Landesliga A behaupten – das gelang. Erfolgreich wurde gestartet. Dann folgten fünf Niederlagen, doch mit guter Moral kämpfte man sich zurück und landete zufrieden auf Tabellenplatz sechs. Durchschnittsbester mit 556,8 Kegeln war Christoph Schreiber. Robert Mai (556,5) und Arnold Kaltenbach (547,25) folgten. Lob erhielt der jüngste Spieler Simon Kleiser, der mit 537,16 Holz gut mithielt.

Einen ähnlichen Spielverlauf gab es bei der zweiten Mannschaft. Gut gestartet, sechs Spiele verloren und im Endspurt drei Siege erreicht. Fazit: Klassenerhalt klar geschafft und mit Platz sieben abgeschlossen. Vereinsbestmarke bei den Verbandspielen erzielte Robert Mai mit 617 Kegel, vor Christoph Schreiber 607. In der zweiten Mannschaft lautete das Duell Sebastian Neininger (576) vor Simon Kleiser 570.

Weitere Erfolge gab es bei den KV-Meisterschaften des KV-Schwarzwald. Arnold Kaltenbach siegte bei den Senioren B, wie auch bei den folgenden Bezirksmeisterschaften. Nicht den großen Erfolg hatten Christoph Schreiber und Uli Kleiser bei den Senioren A. Letztendlich reichte es aber für die Qualifikation der Landesmeisterschaften. Gewinner bei den KV-Jugendmeisterschaften des KV Schwarzwald wurde Simon Kleiser. Zufrieden mit der Saison und die Situation, seit 2011 mit dem gleichen Vorstand agieren zu können, zeigte sich Vorsitzender Edgar Neininger. Ein erfolgreicher Werbeabend verschaffte etwas Polster in der Vereinskasse. Schriftführer Florian Schreiber hob die gute Zusammenarbeit hervor. „Runde“ Geburtstagsfeiern trugen ebenfalls dazu bei.

Von einem deutlichen Plus in der Kasse berichtete Uli Kleiser. Die Kegelbahngebühren machen die meisten Kosten aus. Ernst Demattio und Jürgen Borchert bestätigten das Zahlenwerk. Uli Kleiser gab bekannt, dass am Vatertag eine Wanderung ab dem Gasthaus „Beja Flor“ (Felsen) über das Forbental zum Gasthaus Waldrast und zum Vatertagshock nach Langenbach unternommen wird. Vorsitzender Neininger informierte, dass für ein neues Trikot ein Sponsor gesucht wird.

Trotz einiger Neubesetzungen im Vorstand, die von jungen Aktiven übernommen wurden, verliefen die Wahlen zügig. Edgar Neininger bleibt Vorsitzender. In zwei Hände gelegt wurde der Sportwart. Sebastian Neininger und Uli Kleiser übernehmen dieses Amt von Christoph Schreiber. Michael Mayer übernimmt die Kasse von Uli Kleiser und Dennis Mayer löst Florian Schreiber als Schriftführer ab. Stellvertretender Vorsitzender anstelle von Karl-Heinz Thoma wird Detlef Schuler. Ernst Demattio bleibt Kassenprüfer. Ihm zur Seite steht Christoph Schreiber, da Jürgen Borchert nicht mehr zu Wahl stand. Anschließend ehrte der Vorsitzende Neininger Karl-Heinz Thoma mit der bronzenen Ehrennadel und Urkunde für 15 aktive Jahre im Hammereisenbacher Verein.