Vöhrenbach Gottes Segen fürs Uracher Gerätehaus

Die Uracher Wehr hat bei der Sanierung kräftig angepackt – jetzt gibt es Lob für die große Leistung der Kameraden.

Vöhrenbach – Das mit außerordentlicher Eigenleistung der Uracher Feuerwehrmänner sanierte und erweiterte Gerätehaus erhielt nun auch den kirchlichen Segen. Welche Leistung erbracht werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen, führten Bürgermeister Robert Sturmberger wie auch Gesamtkommandant Ralf Heizmann und Ortsvorsteher Martin Schneider vor Augen. „Besonders meine Feuerwehrkameraden haben eine ungeheuere Leistung erbracht“, betonte der Uracher Teilortskommandant Stefan Demattio. Mit etwa 1500 Arbeitsstunden halfen die Wehrmänner, die Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses zu verwirklichen.

Demattio ging auf die Bauarbeiten vom Abtragen des alten Dachstuhles über das Aufrichten des neuen und erweiterten Dachstuhles und den Innenausbau bis zum Eindecken mit neuen Ziegeln ein. Auch die alten Einfahrtstore baute die Truppe ab. Jetzt sind Rolltore im Gerätehaus. Besonderen Dank richtete Demattio an seine Wehr, Zimmermeister Roland Kienzler und Planer Albert Hättich, die wie ein eingespieltes Team alles planmäßig umsetzten.

Gesägt wurde das Bauholz von Georg Dorer in der Eschengrundhofsäge. Frank Janssen vom städtischen Bauamt war ebenfalls vor Ort, wenn Probleme zu lösen waren. Weitere Dankesworte erhielten die Feuerwehrfrauen und Freundinnen, die das Baustellenteam rundherum mit Speis und Trank versorgten. Gertrud Maier hatte alle Arbeiten fotografiert, in einer 45-minütigen Präsentation kann man jetzt alles nochmals Revue passieren lassen. Lob erhielten zudem Detlef Dotter für das Aufbringen des Grundputzes und Fritz Willmann für Malerarbeiten.

Strumberger dankte allen Beteiligten, besonders Demattio, der die Arbeiten federführend vorangetrieben hatte. Die Wehr stehe das ganze Jahr 24 Stunden bereit, doch durch bürgerschaftliches Engagement sei noch mehr geleistet worden. Es herrsche ein gutes Miteinander, von denen andere nur träumen könnten. Die Kostenschätzung betrug 120 000 Euro. Nach derzeitigem Stand sind es 93 000 Euro. „Weit über 20 000 Euro an Eigenleistung erbrachten die Uracher Wehrmänner in ihrer Freizeit“, lobte Strumberger. Und die Wehr machte noch ein Zugabe und übergab 500 Euro aus der Kameradschaftskasse an Strumberger.

Anerkennung sprach Gesamtkommandant Ralf Heizmann allen aus, die dieses Projekt verwirklichten. Dies beweise eindrucksvoll, dass die verantwortlichen Stellen hinter der Uracher Wehr unter der Führung von Demattio und dem Konzept der Vöhrenbacher Gesamtwehr stehen. Heizmann dankte dem Gemeinderat, der sich stets für Geräteanschaffungen einsetzt. Ortsvorsteher Schneider, selbst Feuerwehrmann, schloss sich dem Dank an und meinte: „Wir können stolz darauf sein, was wir gemeinsam geschafft haben.“ Nicht umsonst heiße es „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Pfarrer Martin Schäuble freute sich, dass er gebeten wurde, das Gerätehaus zu segnen: „Ich segne gerne dieses Haus mit den Feuerwehrmännern und dass sie immer gesund von den Einsätzen zurückkehren.“ Mit Weihwasser besprengte er Haus und Gäste. Bei Häppchen und Getränken folgten gesellige Stunden.