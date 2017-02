Vöhrenbach Feuerwehr Vöhrenbach sieht sich ständig gefordert

Der Ausbildungsstand wird als durchweg hoch gelobt. Die 27 Aktiven wurden 2016 zu 13 Einsätzen gerufen.

Vöhrenbach-Hammereisenbach – Auf die einheimische Feuerwehr ist Verlass. So umschrieb Ortsvorsteher Peter Hummel bei der Mitgliederversammlung, auch im Namen von Bürgermeister Robert Strumberger, die vielseitigen Tätigkeiten der Floriansjünger. Hummel meinte, er freue sich, dass die Feuerwehrkameraden trotz ständig steigender Ausbildungsaneignungen und anderer Anforderungen zur Stange halten und zuverlässig ihren Dienst tun. Gesamtkommandant Ralf Heizmann sah darin auch ein Grund, dass die örtliche Wehr einen hohen Ausbildungsstand besitzt.

Dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, beweist auch die Liste etlicher Feuerwehrmänner, die in diesem Jahr wieder Weiterbildungskurse besuchen. Dieses Engagement wird auch von der Stadt unterstützt, denn bei nötigen Anschaffungen stößt man immer auf offene Ohren. Heizmann lobte auch den guten Probenbesuch von 78 Prozent. „Wir werden immer mehr in Anspruch genommen“, resümierte Heizmann. Die zügige und effektive Vorgehensweise gefiel Heizmann auch beim Einsatz am 23. Dezember beim Sägewerk Willmann in Urach, wo zusammen mit Mitarbeitern ein Entstehungsbrand schnell gelöscht wurde. Sägewerksbesitzer Siegfried Willmann spendete dafür 500 Euro für jede Abteilung. Die Aktivitäten über das Jahr schilderte Schriftführer David Willmann. Die derzeit 27 aktiven Wehrmänner wurden zu 13 Einsätzen gerufen. Fünf der Fahrten führten zum Heim Fischerhof, wo die Brandmeldeanlage aus verschiedenen Gründen auslöste.

Bei den Lehrgängen erwähnte David Willmann, dass Patrick King und er selbst den Atemschutzlehrgang, Martin Willmann und Tim Mailänder den Kettensägenlehrgang absolvierten und Christoph Schmid das Kommandantenseminar besuchte. 20 Gesamtproben hatten die einheimische Wehr. In 47 Stunden hielt Johann Buttle die Gerätschaften in Ordnung. Ziemlich stabil konnte Michael Willmann die Kasse halten, was Hans-Peter Willmann und Giovanni Augello bestätigten. Bei den Beförderungen erhielt Julian Willmann von Teilortskommandant Christoph Schmid Dienstgradabzeichen und Urkunde zum Oberfeuerwehrmann. Ebenfalls eine Urkunde bekamen Patrick King und David Willmann für den Abschluss des Atemschutzlehrgangs.

Gegen Ende der Versammlung gab Teilortskommandant Schmid bekannt, dass Hauptfeuerwehrmann Bruno Honeck nach Erreichen seines 65. Geburtstages und fast 30 Jahren Dienst in die Altersmannschaft wechseln werde. Schmid überreichte einen Gutschein sowie Blumen für Ehefrau Regina. Honeck steht weiterhin durch die Regelung 65 Plus mit Einschränkungen zur Verfügung.

Abschließend lud Schmid zu einem Vortrag über Sonder- und Wegerechte am 29. März im Gerätehaus ein.