Vöhrenbach Fallerslochweg ist mehr als löchrig

Uracher Ortschaftsrat auf Ortstermin in unwegsamem Gelände.

Vöhrenbach – Für den Uracher Ortschaftsrat stand in seiner jüngsten Sitzung ein Vor-Ort-Termin auf der Tagesordnung, um den Zustand von Brücke und Fallerslochweg in Augenschein zu nehmen. Ortvorsteher Martin Schneider und die Anlieger Ulrike und Georg Knöpfle brauchten nicht viele Worte, um auf das Problem aufmerksam zu machen: Augenscheinlich sind Brücke und Weg in einem schlechten Zustand. Armierungseisen ragen beiderseits der Brücke hervor. Der Weg hat Absenkungen rechts und links und entsprechende Erhebungen in der Mitte geben dem Weg fast das Aussehen eines Halbmondes. Mittlerweile haben Autos Schwierigkeiten, die richtige Spur zu treffen, denn sonst kratzt die gewölbte Stelle am Boden des Autos.

Entsprechend schwierig gestaltet sich auch das Schneeräumen. Momentan hat der Uracher Ortschaftsrat jedoch keine Handhabe, auf umgehende Besserung des Weges zu drängen, denn die Sache des 800 Meter langen Weges liegt bei den Anwälten. Sowohl die Flurbereinigungsbehörde, wie auch Anlieger Georg Knöpfle versuchen, auf dem Rechtsweg eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dazu muss man wissen, dass der Fallerslochweg schon einmal saniert werden sollte. Knöpfle legte jedoch Widerspruch ein, denn die geplante Ausführung beurteilte er als nicht angepasst, die nur eine kurzfristige Verbesserung gebracht hätte.

Erst mit einem stabilen Untergrund und einer Entwässung entlang der Hanglage ließe sich ein Weg herstellen, der über einen längeren Zeitraum halte. Angrenzer dieses Weges sind auch der Matten- und Fränzlehof. Diese nutzen den Weg hauptsächlich bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Weiter wird der Weg auch bei Holzabfuhren beansprucht.

Ins Stocken geraten ist der Fußweg vom Fränzle-Faller-Weg zum Buswartehäuschen beim Streichenbachweg. Der bisherige Bearbeiter beim Straßenbauamt, Max Martin, ging in Ruhestand; jetzt werde die Angelegenheit von seinem Nachfolger nochmals frisch angegangen, bedauerte Schneider. Aus einem Schreiben vom Landratsamt verlas er, dass ein weiteres Buswartehäuschen beim Bierhäusle abgelehnt wurde, da auf die in unmittelbarer Nähe beim Kleiserhof bestehende Haltestelle verwiesen wurde. In Arbeit dagegen ist ein neues Buswartehäuschen beim Rössle. Da die Auftragsbücher der Handwerker jedoch voll sind, wird es wohl noch bis zum Winter dauern, bis die neue Unterkunft steht.

Zur Verwendung der eigenen Verfügungsmitteln einigten sich die Ortschaftsräte darauf, dem Förderverein Schlachthaus die Werkzeuge wie Pinsel und Farbroller zu bezahlen, wenn das Schlachthaus demnächst gestrichen wird. Die Farbe wurde bereits im Auftrag der Stadt angeliefert.

Martina Bärmann wies darauf hin, dass der Zaun entlang des Löschweihers beim Dorfgemeinschaftshaus verlängert werden sollte, da die Seite vom Spielplatz nicht entsprechend abgesichert ist. Josef Kuß regte an, einen Weg mit einer Treppe vom Dorfgemeinschaftshaus zum Spielplatz anzulegen, damit die Kinder nicht über das Pfarrhaus oder entlang des Löschweihers laufen müssen. Ortsvorsteher Schneider prüft nun, mit welchen Kosten das verbunden ist.

Schneider gab bekannt, dass das Brückengeländer über die Langenbach beim ehemaligen Geschäft Matt dreigeteilt und umgearbeitet wird. In Urach finden die drei Geländerteilstücke bei der Brücke zum Anwesen des Ortsvorstehers, sowie bei zwei Brücken bei Uli Kleiser Verwendung.