Extra-Service für treue Blutspender

DRK lädt zur Blutspende am 20. Februar in Furtwangen ein.

Vöhrenbach – Die nächste Blutspende in Vöhrenbach findet am Montag, 20. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. Der DRK-Blutspendedienst bietet bei der Blutspende die Gesundheitswochen an. Blutspender helfen nicht nur Kranken und Verletzten, wieder gesund zu werden, sie täten auch etwas für ihre eigene Gesundheit. Denn jede Blutspende sei gleichzeitig ein kleiner Gesundheitscheck. Bei jeder Blutspende kontrolliere der DRK-Blutspendedienst den Blutdruck und messe den Gehalt an rotem Blutfarbstoff (Hämoglobinwert). Außerdem werde jede Blutspende im Labor auf unterschiedliche Krankheitserreger wie Hepatitis B und C sowie HIV untersucht.

Während der Gesundheitswochen vom 2. Januar bis 28. Februar bedanke sich der DRK-Blutspendedienst darüber hinaus noch für das treue Engagement als Blutspender mit zusätzlichen Blutuntersuchungen. Teilnehmen könnten alle Blutspender, die bei diesem Termin mindestens ihre dritte Blutspende innerhalb von zwölf Monaten leisten. Sie erhielten zusätzliche Untersuchungen des Blutfettwerts (Cholesterin), Kreatinin und der Harnsäure. Neben dem guten Gefühl bis zu drei Leben gerettet zu haben, bleibe auch das gute Gefühl, für seine eigene Gesundheit gesorgt zu haben. Erstspender erhalten den Blutspendeausweis mit der Blutgruppe. Dieser habe bei Unfällen schon oft einen entscheidenden Zeitvorteil bei der Versorgung der Verletzungen gebracht. Blut spenden könne jeder Gesunde von 18. bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.