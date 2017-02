vöhrenbach Erzieherinnen geben Kindern viele Impulse

Die Kindergärten sind Thema im Vöhrenbacher Gemeinderat, zwar kosten sie immer mehr Geld, es wird aber auch viel geleistet. Das sehen die Stadträte nach den Berichten der Kindergartenleiterinnen.

Die beiden Vöhrenbacher Kindergärten war jetzt Thema im Gemeinderat. Renate Winker vom Kindergarten Vöhrenbach und Regina Augello vom Kindergarten Hammereisenbach berichteten dem Rat über ihre Arbeit. Bürgermeister Robert Strumberger sprach von einem hohen Bildungsauftrag. In den vergangenen Jahren seien viele Konzepte zum Wohl der Kinder umgesetzt worden. Die Kleinkindbetreuung sei hervorragend gelungen. Die sich in eine bestimmte Richtung entwickelnden Kosten lägen an gesetzlichen Vorgaben.

In Vöhrenbach gibt es laut Winker vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Die Regelgruppe läuft von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 13.15 Uhr bis 16 Uhr, der verlängerte Vormittag von 7 Uhr bis 13 Uhr, die Ganztagsgruppe von 7 Uhr bis 16.15 Uhr.

Aufgenommen werden im Regelfall Kinder ab vier Jahren, unter Umständen auch mit zwei Jahren und neun Monaten. Auch die Aufnahme von Kindern mit Behinderung oder erhöhtem Förderbedarf ist möglich. Die Regelbefreiung gilt für 118 Kinder, belegt sind derzeit 90 Plätze, bis Sommer werden es 97. Neuanmeldungen gibt es bisher 13. Viele Familien fragten aber auch spontan, wenn sich beim Arbeitgeber etwas ändert.

Derzeit seien 2,9 Stellen nicht besetzt. Die sehr unterschiedlichen Betreuungsformen seien eine Herausforderung, betonte Strumberger. Eltern komme entgegen, dass sie das Ganztagsangebot nicht jeden Tag in Anspruch nehmen müssen. In die Krippe können Kinder ab acht Wochen. Dank einer Haushaltshilfe können Salate oder Desserts frisch zubereitet werden. Der Preis von 2,50 Euro pro Mittagessen muss zum Sommer erhöht werden.

Die Gebühren richten sich nach dem „Württemberger Modell“, das sich an der Zahl der Kinder unter 18 Jahren je Familie orientiert. So kostet die Regelgruppe je nach Kinderzahl zwischen 268 Euro und 57 Euro.

Die Ziele des Bildungsplans greifen laut Winker in der praktischen Arbeit. Erzieherinnen sollten Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten, Impulse geben und zur Selbstständigkeit befähigen. Das Kind solle sich selbst bilden können. Das geschehe, wenn es sich im konkreten Tun bestätigt fühle, seine Interessen und Bedürfnisse ernst genommen würden. Die Achtung der Eigenpersönlichkeit beginne mit der individuellen Eingewöhnung über mehrere Wochen hinweg. Weitere Ziele seien Gemeinschaftsfähigkeit oder Sprachförderung im Alltag. Der Orientierungsplan gebe Ziele in den Bereichen Sinne, Körper, Denken oder Sprache vor. Religion sei in der katholischen Einrichtung wichtig. Andersgläubige und konfessionslose Kinder hätten die Möglichkeit, katholische Inhalte kennenzulernen. Darüber entschieden aber Kinder und Eltern. Es gehe um gegenseitige Toleranz und Akzeptanz.

Im Kindergarten gebe es feste Stammgruppen und Bildungsinseln, wie eine Experimentierecke, ein Mal-Atelier oder einen Rollenspielbereich, dazu Kooperationen mit der Bregtalschule oder einer Logopädin. Dass Krippe und Kindergarten unter einem Dach sind, sei sehr bereichernd. Es bräuchte aber eine Rückzugsmöglichkeit für Krippenkinder.

Im Kindergarten in Hammereisenbach gibt es laut Augello keine Bildungsinseln, aber Projekte für ähnliche Ziele und spezielle Sprachförderung. Gut sei der große Spielplatz und dass die Kinder, die in der Gemeindehalle betreut werden, die Turnhalle jederzeit nutzen können.

Platz ist für maximal 25 Kinder ab zwei Jahren. Derzeit ist die Einrichtung voll, möglich wäre aber eine Kleingruppe. Die Betreuungszeit ist von 7.15 Uhr bis 12.30 Uhr, an zwei Tagen auch von 14 Uhr bis 16 Uhr.

Der Kindergarten sei ein wichtiger Bestandteil für Hammereisenbach und Urach und für Neubürger eine gute Möglichkeit, in der Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden.

Ratsmitglied Rüdiger Hirt erinnerte an den Anstieg der Haushaltsausgaben für Kindergärten seit 2009, von 200 000 auf 500 000 Euro. Bei solchen Berichten werde aber bewusst, wie differenziert die Arbeit sei.