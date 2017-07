Vöhrenbach / VS-Herzogenweiler Erneut schwerer Unfall auf der K5734 zwischen Vöhrenbach und VS-Herzogenweiler

Am Mittwoch ist gegen 11.15 Uhr ein Golffahrer auf der Gegenfahrbahn auf einen Lastwagen geprallt. Der 20-Jährige und sein Beifahrer wurden schwer, der Lastwagenfahrer leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte rückten am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zu dem Einsatz aus. Nach ersten Informationen zufolge war ein 20-jähriger Golffahrer auf der K5734 von Vöhrenbach in Richtung VS-Herzogenweiler unterwegs.Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit einem Lastwagen zusammen. Kurz nachdem der 20-Jährige und sein Mitfahrer von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit wurden, fing der Golf an zu brennen.Die Feuerwehr löschte den Brand und kümmerte sich um die Unfallfahrzeuge. Der Notarzt kümmerte sich um die Verletzten. Der 20-Jjährige sowie sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die K5734 war zwischen Vöhrenbach und VS-Herzogenweiler für den Verkehr komplett gesperrt.Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Herzogenweiler, Pfaffenweiler, Tannheim, Villingen und Vöhrenbach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.