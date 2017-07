Vöhrenbach/Furtwangen Endgültiges Aus für Werkrealschule in Vöhrenbach

Die Gemeinde verliert ein wichtiges Bildungsangebot: Werkrealschüler müssen ab dem Schuljahr 2017/2018 nach Furtwangen pendeln.

Vöhrenbach/Furtwangen – Es war absehbar, aber jetzt ist es amtlich: Nachdem sich im vergangenen Herbst Kultusministerin Susanne Eisenmann gegen die Errichtung einer Gemeinschaftsschule in Vöhrenbach entschied, ist nun auch die Werkrealschule dort bald Geschichte. Der Leiter der Furtwanger Werkrealschule, Frank Wallner, gab bei der Abschlussfeier seiner Schule bekannt, dass die Werkrealschule an der Vöhrenbacher Josef-Hebting-Schule nicht mehr weitergeführt wird und dass entsprechende Anmeldungen von Vöhrenbacher Schülern nun in Furtwangen vorliegen.

So scheint zumindest die Zukunft der Furtwanger Werkrealschule nach den aktuellen Zahlen offensichtlich wieder für mehrere Jahre gesichert. Positiv ist so die Entwicklung bei der 5. Klasse. Hier konnte man an der Furtwanger Werkrealschule wieder eine deutliche Zunahme der Schülerzahl feststellen. Nachdem es im vergangenen Jahr nur zwölf Schüler gewesen waren, die sich für die Werkrealschule entschieden hatten, sind es für das kommende fünfte Schuljahr 20 Schüler. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte eben nicht zuletzt die Tatsache sein, dass die Werkrealschule in Vöhrenbach nicht mehr weitergeführt wird – Schüler aus Vöhrenbach müssen nach Furtwangen. Aus Vöhrenbach liegen bereits fünf Anmeldungen vor. Ebenso haben sich bereits für das kommende 10. Schuljahr deutlich mehr Schüler aus Vöhrenbach angemeldet. Zum einen sind dies zehn Schüler aus der jetzigen 9. Klasse, die nach dem Hauptschulabschluss auch das 10. Schuljahr besuchen wollen. Dazu kommen zehn weitere Schüler, die von anderen Schulen nach Furtwangen kommen oder sich diesen Schritt noch einmal überlegt haben.

Insgesamt sind es also in diesem Jahr 20 Schüler für die 10. Klasse der Werkrealschule Furtwangen. Und dazu stoßen noch die sieben Schüler der Partnerklasse aus der Bregtalschule.