Vöhrenbach Ein starker Daniel folgt auf den starken Daniel beim Kraftsportclub Vöhrenbach

Die Kraftsportler wählen eine neue Spitze und machen Bruno Arend zum Ehrenmitglied.

Vöhrenbach – Vielfach aktiv und sportlich erfolgreich ist der Kraftsportverein (KSV) 1900 Vöhrenbach. Bei der Hauptversammlung gab es wesentliche Veränderungen im Vorstand. Nach 16 Jahren gab Daniel Buchholz den Vorsitz an Daniel Heizmann ab. Aktuell besteht der KSV aus 175 Mitgliedern.

Nach insgesamt 27 Jahren im Vorstand kandidierte Daniel Buchholz wie im vergangenen Jahr angekündigt nicht wieder. Er habe diese Aufgabe „gerne und mit Herzblut“ erfüllt, doch es habe sich auch eine gewisse Amtsmüdigkeit eingestellt. Der Verein bedankte sich bei Daniel Buchholz mit einem Präsent für sein langjähriges und außerordentliches Engagement. Auch die anderen ausscheidenden Vorstandsmitglieder erhielten ein Präsent.

Als stellvertretender Kassierer wurde Simon Zwirner als Nachfolger von David Fischer gewählt, Tobias Kreuz übernahm das Amt des Schriftführers von Sabine Günther und Lorenzo Voppichler wurde Nachfolger von Tobias Kreuz als Beisitzer. Bestätigt wurden Jugendleiter Karsten Hübsch und Beisitzer Simon Schätzle.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Neben Auszeichnungen für sportliche Erfolge erhielt Christian Borho die silberne Ehrennadel für 25 Jahre sowie Horst Dilger und Karl Rissler die Ehrennadel in Gold für 35 Jahre Mitgliedschaft. Vor allem aber wurde, für ihn selbst ganz überraschend, Bruno Arend für sein langjähriges Engagement sowohl als Sportler wie als Vorstandsmitglied und unentwegter Helfer zum Ehrenmitglied ernannt.

Bürgermeister Robert Strumberger dankte ebenfalls besonders Daniel Buchholz, der viele Jahre erfolgreich den Verein geführt habe. Besonders froh sei er, dass der KSV sich so erfolgreich am Stadtfest beteiligt und auch regelmäßig den Feierabend-Hock zum Beginn der Ferien veranstaltet. Auch können sich die sportlichen Erfolge sehen lassen, die hart erarbeitet wurden.

Noch einmal gab in der Versammlung Daniel Buchholz seinen Bericht als Vorsitzender ab, in dem die vielfältigen Aktivitäten des Vereins deutlich wurden. So gab es manche spannende Mannschaftsrunde und erfolgreiche Einzelmeisterschaft. Der krönende Abschluss war die Beteiligung von Jonas Pietrek an den deutschen Meisterschaften mit einem sehr guten vierten Platz. Hervorragend ist die Resonanz bei den Wettkämpfen, die Zuschauerzahlen seien spitze. Und so konnte man am Ende der Runde den Titel als Vizemeister in der Bezirksliga mit nur einem Punkt Rückstand auf den Meister Tennenbronn feiern. Auch die Schülermannschaft wurde Vizemeister in der Aufbauklasse. Bei den Bezirksmeisterschaften erzielten die Ringer fünf Titel als Bezirksmeister sowie bei den südbadischen Meisterschaften einen Meister- und einen Vizemeistertitel.

Aber auch für die Kameradschaft wurde viel getan, etwa die Vatertagstour, die Beteiligung am Sommerferienprogramm der Stadt oder am Umwelttag. Beim Kleintierzuchtverein hatte man erst kürzlich die Bewirtung beim Vereinsjubiläum übernommen.

Eine wichtige Veranstaltung ist der immer gut besuchte Feierabendhock zum Beginn der großen Sommerferien. Vor allem aber ist das Stadtfest als Einnahmequelle für die Vereinsarbeit unverzichtbar.