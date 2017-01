Vöhrenbach Ein Bruddler plaudert in Vöhrenbach aus dem Leben

Ein Bruddler plaudert in Vöhrenbach aus dem Leben

Otmar Schnurr beschert Besuchern einen vergnüglichen Abend. Das Bildungswerk freut sich über die große Resonanz.

Vöhrenbach – Viel zu lachen hatten die vielen Zuhörer im katholischen Gemeindezentrum „Krone“ beim Vortrag eines Religionslehrers aus dem Achertal: zu Gast war Otmar Schnurr alias „Nepomuk der Bruddler“.

Mit seinen Geschichten aus dem Alltag nahm er das Leben in Dorf und Familie aufs Korn. Er hatte offensichtlich sehr genau beobachtet, um dann den Familiengeburtstag genauso schildern zu können wie den Opernbesuch. Für Heiterkeit sorgte dabei vor allem die Tatsache, dass sich die Zuhörer offensichtlich selbst in diesen Geschichten wiederfanden. Jeder hat solche ganz alltäglichen Szenen schon erlebt.

Otmar Schnurr war dabei eher ein Geschichtenerzähler als ein Bruddler, denn zu schimpfen hatte er wenig. Einen besonderen Charakter verlieh er seinen Geschichten nicht zuletzt dadurch, dass er diese Erlebnisse in seinem heimischen Dialekt aus Ottenhöfen vortrug. Er begann seine Geschichten mit Erinnerungen an Geburtstagsfeiern und weihnachtliche Besuche, beispielsweise bei seinem wenig geliebten Onkel.

Da war es auch einleuchtend, dass Weihnachten „sehr anstrengend“ war. Manches davon sei nur mit einer entsprechenden „örtlichen Betäubung mit einem Spätburgunder“ zu ertragen. Beim Thema Austauschschüler gab es dann so schwerwiegende Probleme wie die Übersetzung von badischen Fachbegriffen wie „Bibiliskäs“ ins Englische als „little chicken cheese“.

Betreutes Schunkeln

Und dann ging es sogar auf Wunsch der Ehefrau in ein Sterne-Lokal. Während sie von dem kulinarischen Angebot schwärmte, hatte er seine Probleme mit den verschiedenen Gängen oder dem Servieren des Weines. Vor allem aber fragte sich der Bruddler: Wie kann ein solches Restaurant einen Gourmet-Stern bekommen, wenn nicht einmal ein Wurstsalat, der ideale Preisindikator für eine Gastwirtschaft, auf der Speisekarte zu finden ist? Und so schilderte er die verschiedenen Lebensbereiche in einem Dorf bis zur Seniorenfastnacht, dem „betreuten Schunkeln“. Mit viel Beifall bedankten sich die Zuhörer für diesen heiteren Abend. Die Leiterin des Bildungswerkes, Elvira Sieber, überreichte Otmar Schnurr ein süßes Geschenk als Dank, wobei sie sich gleichzeitig über die große Resonanz bei dieser Veranstaltung freute.