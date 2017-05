Vöhrenbach Die Vöhrenbacher stehen auf Kaiserin Sissi  Nur ein Musikstück kommt besser an

Begeisterte Zuhörer, die sich von zwei bestens motivierten Kapellen glänzend unterhalten ließen: So lautet das eindeutige Fazit des Wunschkonzertes, das der Musikverein Hammereisenbach zusammen mit der Stadtkapelle Vöhrenbach in Hammereisenbach bot.

Dem Hammereisenbacher Dirigenten Tobias Winter kam dabei eine Doppelrolle zu, denn als die Stadtkapelle Vöhrenbach unter der Leitung von Bernd Brugger zum ersten Programmteil aufspielte, musizierte Winter am Horn im Vöhrenbacher Orchester. Anschließend tauschte Winter sein Instrument gegen den Taktstock. Die Vöhrenbacher Musiker eröffneten mit der Suite „Fiskinatura“ den Abend in der vollen Hammereisenbacher Festhalle. Die Zuhörer durften sich im viersätzigen Werk eine Landschaft im Allgäu, Steine, Wasser und Schnee und die menschliche Natur vorstellen. Temperamentvoll folgte der bekannte amerikanische Marsch „Blaze away“, übersetzt „Feuert los“. Die Entstehung des Marsches geht auf ein Seegefecht zurück. Ein lebendiges Werk mit einem freudigen Finale und einer eingängigen Melodie legte Dirigent Brugger mit der „Alvamar Overture“ auf.

Wenige Worte musste Monika Schätzle, die die Vöhrenbacher Stücke moderierte, zu Melodien aus James-Bond-Filmen verlieren, die die Musiker ausgezeichnet intonierten. Eingängige Klänge gab es auch mit dem Pop-Medley aus Songs wie „Africa“, „Rosanna“ und „Stop loving you“ der Band Toto. Die geforderte Zugabe erfüllten Dirigent Brugger und sein Ensemble mit der Jazzkomposition „Sing, sing, sing“ und dem Marsch „In Freundschaft verbunden“.

Mit wuchtigen Klängen in „A little opening“ begrüßten die Hammereisenbacher Musiker mit Dirigent Tobias Winter die Zuhörerinnen und Zuhörer. „Stellen Sie sich die Bilder einer Flugreise vor“, führte Veronika Kienzler aus, als sie die Komposition „Voyage into the blue“ ankündigte.

Danach folgte das irische Tanzmusical „Lord of the dance“. Es war der Sieger des Wunschkonzertes mit 266 Stimmen. Über 1690 Wünsche gingen für alle Stücke des Konzertes ein. Das sagt alles über die Beliebtheit dieser Konzertreihe. In der Gunst der Zuhörer mit über 200 Stimmen war auch der Marsch „Kaiserin Sissi“. Mit rockigem Rhythmus in Tina-Turner-Hits wie „We don’t need another hero“ oder „Private dancer“ sollte das Konzert enden, doch auch die „Hammricher Musiker“ durften nicht ohne Zugabe von der Bühne. Sie setzten daher noch „Fascinating drums“ und den „Deutschmeister Regimentsmarsch“ obendrauf.

Herzliche Dankesworte gab es von der Vorsitzenden des Musikvereins Hammereisenbach, Manuela Honeck, für alle Akteure. Erstmals hatte man die Stadtkapelle Vöhrenbach bei einem Wunschkonzert zu Gast. Einen Wappenteller, den Honeck an den Vorsitzenden Ferdinand Möller übergab, hielt diesen Moment fest. Möller revanchierte sich mit einem Notensatz des Marsches „In Freundschaft verbunden“. Wie dieser klingt, vernahmen die Zuhörer bereits bei der Vöhrenbacher Zugabe. Dass die Kapellen gut zusammenarbeiten, zeigt sich auch darin, dass sie einander immer wieder aushelfen, so auch an diesem Abend.