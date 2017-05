Vöhrenbach Die Jugend wird gezielt auf die Bretter gebracht

Der Skiclub Urach bietet kostenlos Kinder-Kurse an – doch manche Investition ist für das Lernen im Schnee notwendig. Der Vereinswettbewerb kann da helfen.

Vöhrenbach – „Zum Schwarzwald gehört das Skifahren einfach dazu“, zeigen sich die Verantwortlichen im erfolgreichen Skiclub Urach überzeugt. Und so bewerben sie sich beim Vereinswettbewerb mit einem besonderen, schon fest etablierten Projekt: Der SC Urach bietet alljährlich einen zwei- bis dreitägigen Skikurs für die Kinder im Ort und Umgebung an. Ziel ist es, die Kinder zur Bewegung zu animieren, ihnen den Freizeitsport schmackhaft zu machen und ihnen natürlich den Wintersport in ihrer Heimat zu vermitteln.

Dieses Konzept kommt in der Umgebung sehr gut an und wird auch gerne angenommen. Etwa 50 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren nehmen jährlich teil. Ebenfalls haben die jungen und engagierten Mitglieder des Skiclubs jedes Jahr Freude daran, den Kleinen das Skifahren spielerisch beizubringen und ihr Können weiterzugeben. Diese Skikurse finden natürlich komplett ehrenamtlich statt.

Nach einer gemeinsamen Aufwärmphase werden die Kinder, entsprechend ihres Könnens, in Gruppen aufgeteilt. Es gibt die totalen Anfänger, die zuerst einmal die Skier an den Füßen kennenlernen müssen. Dafür hat der Skiclub Rutschmatten und kindgerechtes Material angeschafft, was bei den Kleinen sehr gut ankommt und die ersten Versuche enorm erleichtert. Es zeigt aber auch, dass selbst solche grundlegenden Kurse nicht ohne entsprechende Investitionen auskommen. Dabei ist der Kurs für die jungen Teilnehmer kostenlos, obwohl der Skiclub sogar zwei ausgebildete Skilehrer in seinen Reihen hat. Die Kinder müssen allerdings als Mitglieder im Skiclub angemeldet werden, allein schon aus versicherungsrechtlichen Gründen. Und nicht zuletzt ist eine solche Veranstaltung, die den Kindern den Spaß am Skifahren vermittelt, eine ideale Werbeveranstaltung für den Wintersport im Verein.

Der Skiclub Urach gehört dabei zu den erfolgreichen Skiclubs im Schwarzwald mit vielen vorderen Plätzen. Ein gutes Beispiel ist hier Daniela Maier, die als erfolgreiche Rennsportlerin aktuell im Ski-Cross Welt-Cup mitfährt. Auch sie begann ihre sportliche Laufbahn auf den Skiern beim Uracher Skikurs. Der Skikurs vermittelt dabei Kenntnisse in ganz unterschiedlichen Leistungsstufen, die Älteren nutzen beispielsweise den Skilift. Manche Kinder besuchen den Skikurs mehrere Jahre hintereinander und lernen jedes Jahr auf Neues hinzu. Irgendwann können sie alleine liften und fahren sogar durch den Stangenwald. „Wenn das der Fall ist, dann haben wir unser Ziel, die Kids für den Wintersport zu begeistern, geschafft“, beschreibt ein Vertreter des Skiclubs dieses ehrenamtliche Engagement.

Skiclub Urach

Der Skiclub im Vöhrenbacher Ortsteil Urach wurde 1959 auf Initiative aus der landwirtschaftlichen Berufsfachschule in Urach mit 28 Mitgliedern gegründet. Heute hat der Verein 480 Mitglieder, deutlich mehr als der Ortsteil Einwohner hat. Neben dem Skisport wird im SC Urach auch in großem Umfang und ebenso erfolgreich der Sport mit dem Mountainbike betrieben. Vorsitzender des Skiclubs ist Manfred Kienzler.

Informationen im Internet: www.sc-urach.de