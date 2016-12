Vöhrenbach Der Wald dient der Stadt als Sparschwein

Vöhrenbach plant für den Haushalt 46 0 00 Euro Gewinn aus dem Forst ein. Im Gemeinderat kommt außerdem die Idee auf, Hackschnitzel aus eigener Produktion für das Heizen im Freibad zu nutzen.

Der Vöhrenbacher Forst wirft regelmäßig Gewinn ab. Das sagte Bürgermeister Robert Strumberger und sprach in der Gemeinderatssitzung von einer wichtigen Sparkasse für die Stadt.

Bernhard Hake von der Forst-Betriebsstelle Triberg und der Vöhrenbacher Förster Alfred Heinzelmann konnten im Gemeinderat wieder positive Zahlen aus der Waldbewirtschaftung melden. Dabei erhielt Alfred Heinzelmann ein großes Lob von den Gemeinderäten, weil er für die Sitzung das ganze Zahlenmaterial sehr ausführlich und übersichtlich zusammengestellt hatte.

Beim Bewirtschaftungsplan für 2017 geht die Verwaltung wieder von einem Einschlag von 14 500 Festmetern aus. Das Holz erbringt voraussichtlich etwa 980 000 Euro – ein wesentlicher Teil der Einnahmen. Etwa 536 000 Euro sind für die Ausgaben kalkuliert, allein 217 000 Euro für die Holzernte. Bei der Berücksichtigung aller Kosten dürfen im kommenden Jahr wieder 460 590 Euro als Gewinn übrigbleiben.

Nebenprodukte als Problem bei der Vermarktung

Bernhard Hake ging auf die allgemeinen Bedingungen der Waldwirtschaft ein. 2016 sei ein stabiles Jahr gewesen, dank des feuchten Frühjahrs auch mit wenig Käferholz. Als positiv bezeichnete Hake die guten Möglichkeiten im Vöhrenbacher Wald bei der Naturverjüngung, wobei auch hier immer wieder andere Bäume wie Laubbäume, Tanne oder Douglasie eingebracht würden.

Das Problem bei der Vermarktung seien die Nebenprodukte. Denn bei der Verarbeitung des Holzes im Sägewerk werden etwa 50 Prozent zu Holzprodukten verarbeitet, während die andere Hälfte zu Pellets oder Hackschnitzeln werde. Während die Holzprodukte gut nachgefragt werden, sei unter anderem wegen der milden Winter der Absatz von Hackschnitzel oder Sägespänen beispielsweise für Pellets relativ schwierig.

In der Region sei noch der Absatz für relativ einfaches Holz relevant – beispielsweise für Paletten oder für Dämmmaterialien aus Holz. Im Wald fallen bei den Waldarbeiten etwa 800 Kubikmeter Hackschnitzeln an, für die derzeit nur 3,50 Euro je Kubikmeter erlöst werden.

Hackschnitzel zur Beheizung des Schwimmbades nutzen

Gunda Kleiser brachte die Beheizung des Schwimmbades mit Hackschnitzeln in die Diskussion. Alfred Heinzelmann zeigte sich ganz begeistert und bezeichnete diese Möglichkeit als ideal. Zum einen sei es das Material aus dem eigenen Wald, das hier verbraucht werden könnte. Zum anderen wird im Schwimmbad das Brennmaterial gerade im Sommer verbraucht, wenn der Absatz noch deutlich schwieriger sei als während der Heizperiode.

Helmut Ruf merkte kritisch an, dass die Nutzung von Hackschnitzeln und Pellets vor einigen Jahren sehr euphorisch behandelt worden sei, inzwischen gehe die Nachfrage deutlich zurück. Dies sei aber vor allem darauf zurückzuführen, so Heinzelmann, dass zum einen Öl und Gas deutlich billiger geworden seien, zum anderen bei der hohen Nachfrage die Preise durch den Forst eigentlich zu hoch angesetzt würden, was abschreckend wirke.

Aber es habe sich doch sehr viel getan. Als er in Vöhrenbach seine Arbeit aufnahm, habe man die Hackschnitzel aus der Waldarbeit als Abfallprodukt noch direkt in den Wald eingebracht, jetzt brächten sie wenigstens etwas Geld in die Kasse. Was nicht zu Bauholz verarbeitet werde, ende als Pellets. Dieser Brennstoff für Öfen werde immer mehr nachgefragt.