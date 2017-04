Vöhrenbach Christopher Preisinger neuer Vize-Vorsitzender bei der Burgzunft

Ein neuer Stellvertreter ist bei den Narren Hammereisenbach gewählt, ein Schriftführer-Team teilt sich künftig die Arbeit.

Vöhrenbach (che) Wichtige Veränderungen brachte die Jahreshauptversammlung der Burgzunft Hammereisenbach. So wurde Christopher Preisinger zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, seine Vorgängerin Elsbeth Benz kandidierte nicht mehr. Zwei Jahre war das Schriftführeramt unbesetzt und die Vorsitzende Praxedis Dorer übenahm diese Arbeit zusätzlich. Umso mehr freue sie sich, dass nun endlich mit Jochen Kaltenbach ein Schriftführer gefunden wurde. Ihm zur Seite stehen Rico Dorer und Ramona Heini als Schriftführerteam.

Wirtschaftsbeirat Regina Honeck wurde in ihrem Amt bestätigt sowie Elsbeth Benz als zweite Kassiererin, Saskia Willmann als aktiver Narrenvertreter und Praxedis Dorer als Pressewart. Neu sind Lukas Baier als aktiver Narrenvertreter und Jonas Burgbacher als aktiver Kassenprüfer.

Auf ein erfolgreiches und harmonisches Vereinsjahr schaute die Vorsitzende Praxedis Dorer und sprach viele Dankesworte an ihre Mitglieder aus. Im Jahresbericht wurden Erinnerungen an die letzte Fasnet mit unterhaltsamen Bildern nochmals geweckt. Aber auch an den gelungenen Feierabendhock, das erfolgreiche Theater, die Alteisensammlung mit der Feuerwehr und die Katamaran-Tour erinnerte man sich gerne. Gleichzeitig wurde auf die Alteisensammlung am 5. und 6. Mai sowie den Feier­abendhock am 23. Juni hingewiesen.

Mit einem Kassenminus, bedingt durch Steuerabgaben und Neuanschaffungen für Häs beziehungsweise Licht- und Tonanlagen, schloss Kassiererin Carmen Hegenauer ihren Bericht. Ortsvorsteher Peter Hummel übernahm die Entlastung der Vorstandschaft und lobte die Arbeit im Verein sowie die Jugendarbeit.

Eine Ehrung für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft durfte Clemens Schuler mit der Ehrennadel sowie einer Urkunde entgegennehmen. Genau erinnerte er sich noch an seine Aufnahme in den Verein, als er in die neugegründete Baumsetzergilde eintrat, um erstmals den Narrenbaum im Jahr 1977 zu stellen. Seither ist er jedes Jahr mit dabei.