Vöhrenbach Brutale Hammer-Attacke bringt Mann in die Psychiatrie

Brutale Hammer-Attacke bringt Mann in die Psychiatrie

Ein 50-jähriger Vöhrenbacher steht nach einem Angriff vor Gericht: Er hatte eine Frau erheblich verletzt und zwei Autos demoliert. Eine schizophrene Erkrankung war Auslöser der Angriffe.

Vöhrenbach (tam) Vor sieben Monaten schlug ein 50-jähriger Mann aus Vöhrenbach mit einem Hammer zwei Autos schrottreif, bedrohte einen Mann mit dem Tod und verletzte eine Frau erheblich. Das Landgericht Konstanz hat jetzt die unbefristete Unterbringung des an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten Mannes in der Psychiatrie angeordnet.

„Wut und Hass sind die beste Medizin“, dieses Lebensmotto war bis Anfang des Jahres am Fenster der Wohnung des 50-Jährigen für jeden gut sichtbar zu lesen. Daneben klebte ein echter Dolch. Seitdem er aus der geschlossenen Abteilung einer Betreuungseinrichtung in der Region entlassen worden war, hatte sich sein Zustand verschlechtert. Häufig tauchte er vor dem Pflege- und Betreuungsheim auf. Dann belästigte er Mitarbeiter mit lautstarken Beleidigungen oder sprang plötzlich vor Autos, wenn sie nach Hause fahren wollten.

Immer wieder wurde die Polizei alarmiert, passiert ist laut Zeugenaussagen nichts. Ende Dezember 2016 und Anfang Januar drehte der kranke Mann völlig durch. Mit einem Zimmermannshammer zerschlug er zwei Fahrzeuge von Mitarbeiterinnen so nachhaltig, dass er einen Schaden von mehr als 25 000 Euro anrichtete. Als die 44-jährige Verwaltungsleiterin ihm Einhalt gebieten wollte, versuchte er, ihr den Hammer mit der spitzen Seite auf den Kopf zu schlagen. Nur durch eine Ausweich- und Abwehrbewegung ging der Schlag daneben. „Wenn er getroffen hätte, wäre ich jetzt tot“, stellte die immer noch schwer traumatisierte Frau vor Gericht fest.

Zwei weitere wuchtige Schläge mit einem Stock auf Oberschenkel und in den Bauch verletzten die Mutter mehrere Kinder erheblich. Ihr Auto war Schrott, die Versicherung übernahm nur einen kleinen Teil des Schadens. Der Heimleiterin hatte der 50-Jährige ebenfalls das Auto fast völlig demoliert. Ihr legte er anschließend noch ein Kissen mit einer pornographischen Darstellung aufs Autodach. Dem herbeigeeilten Haustechniker drohte er an: „Du bist der Nächste! Ich mach euch alle platt!“ Danach wurde er aufgrund eines einstweiligen Unterbringungsbefehls des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen in die Psychiatrie gebracht.

Vor Gericht erschien er jetzt mit seinem gesetzlichen Betreuer. „Es war nie meine Absicht, einen Menschen zu verletzen“, beteuerte der 50-Jährige. Als er den Grund seiner Wut erklärten sollte, erzählte er eine fantastische Geschichte von einem angeblich ausstehenden Millionenbetrag, der ihm nie ausgezahlt worden sei. Dann unterstellte er den Mitarbeitern der Einrichtung völlig wirre sexuelle Ausschweifungen, in die auch eine angeblich Ex-Freundin einbezogen sei. Das habe ihn sehr ärgerlich gemacht, begründete er seine gewalttätigen Ausbrüche.

Nach einer Beweisaufnahme mit vier Zeugen und einem Sachverständigen stand nach Überzeugung des Gerichts fest, dass der schuldunfähige Mann auch weiterhin eine Gefahr für seine Mitmenschen darstellt. Enstprechend wurde die Unterbringung angeordnet.