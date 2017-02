Vöhrenbach Bis morgens geschunkelt und gelacht

Ein Feuerwerk närrischer Einfälle beim Vöhrenbacher Kappenabend. Breg-Brass-Buebe heizen kräftig ein.

Vöhrenbach – „Ein Kappenabend voller Höhepunkte“, damit hatte der Sitzungspräsident zu Beginn nicht zu viel versprochen. In der fast ausverkauften und von der Sublodere-Hans-Gruppe geschmückten Halle wurde bis in die frühen Morgenstunden geschunkelt, gesungen und gelacht. Bernd Brugger hob den Taktstock und der Narrenmarsch erklang, als der Hofstaat um das Prinzenpaar Daniela II. und Stephan I. die Bühne betrat. Mit Witz und Humor stellte sich das närrische Prinzenpaar dem Publikum vor. Prinz Stephan, ein närrisches Urgestein aus dem Hause Winker, war schon in frühen Kindertagen als Sublodere-Hans unterwegs. Seine holde Prinzessin Daniela I., besser bekannt im Städtle als Ela, ist die Enkelin des früheren Vöhrenbacher Bürgermeisters Friedrich Neininger.

Petra Gulde-Esterle betrat sodann die Bütt. Bald werde sie das Glasfaserkabel fürs schnelle Internet in Vöhrenbach verlegen. Bürgermeister Strumberger habe die Zusage erhalten, dass das Rathaus zuerst angeschlossen werde, so könne man dort dann auch mit high speed arbeiten. Viele lustige Begebenheiten konnte sie schon jetzt durch das Glasfaserkabel hören. So wusste sie von einer Langenbacherin zu berichten, welche ihre Einkäufe vom Gemüsestand in ein falsches Auto gelegt hatte oder die wahre Begebenheit eines Elektrofachmannes, der den Valentinstag mit dem Muttertag verwechselte und für seine beiden Mütter jeweils einen Blumenstrauß bestellt hatte.

Die Gardemädchen unter der Leitung von Jenny Braun waren gleich zwei Mal auf der Bühne zu sehen. Viel Applaus gab es sowohl für ihren Gardetanz als auch für den Showtanz. Martin (Mahler) und Martin (Pfarrer Schäuble) kamen als Vöhrenbacher Rätschenbuben in die Bütt. Nicht nur die Rätschenbubensprüche, sondern auch viel Amüsantes hatte sich im Städtle zugetragen. So berichteten die beiden von einem brennenden Einkaufswagen vor einer Metzgerei. Das darin deponierte Rauchfass führte zum Brand. Sehr verwirrt schien der Vorsitzende vom Förderverein Krone bei der Begrüßung von Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel gewesen zu sein. Im Ortsteil Langenbach sorgte ein Fischreiher am Weiher des Seppenhofs für Aufsehen, doch die in Rage geratene Besitzerin erkannte schließlich, dass es sich hierbei um einen vom Pächter aufgestellten Plastik-reiher handelte.

Ihren zweiten Auftritt (in Furtwangen würde man schon von Tradition sprechen) hatten die Breg-Brass-Buebe unter der Leitung von Julian Brugger. Mit Musik, Sport und Comedy begeisterten sie das Publikum, stehender Beifall war der Dank für diese gelungene Darbietung. Auf dem Wertstoffhof befand sich die Sketchgruppe. Stadtbekannte Personen wurden wieder einmal perfekt imitiert. Einen etwas anderen Blick auf die Welt hatten die Astronauten Annette Feuerstein und Carolin Feuerstein, zusammen mit dem little President Bruno Mantel. Sie wussten von einem jungen Langenbacher, dessen Hunger in den frühen Morgenstunden nach dem Stadtfest so groß war, dass er auf der Stoßstange eines Bäckereitransporters bis Furtwangen gefahren ist.

Auch Sven Schätzle und Antal Szegö hatten die Lacher auf ihrer Seite. In wechselnden Funktionen als Vertreter eines Planungsbüros, als Hochzeitsberater (ein Mitglied des Elferrates soll seiner Geliebten den Hochzeitsantrag über die Toilettentür gemacht haben) sowie als Urlaubsplaner.

