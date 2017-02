Vöhrenbach Beim Zunftball in Hammereisenbach geht's zurück in die Steinzeit

Beim Zunftball in Hammereisenbach geht's zurück in die Steinzeit

Das Fasnetprogramm in Hammereisenbach verspricht viel Spaß.

Groß und geheimnisvoll sind auch in diesem Jahr die Vorbereitungen für den Preismaskenball der Burgzunft Hammereisenbach, der am Samstag, 18. Februar, in der Festhalle stattfindet. Da gibt es elegante Tänze, urige Masken oder einfallsreiche Geschichten – alle Teilnehmer dürfen sich beim Maskenlauf präsentieren, werden dann von einer Jury bewertet und mit einem Geldbetrag belohnt. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag von 19.30 bis 20.30 Uhr direkt in der Halle möglich. Mitmachen kann jeder, auch auswärtige Gruppen sind willkommen. Auskunft gibt es bei der Vorsitzenden Praxedis Dorer unter Telefon 07657/18 72.

Am Schmutzige Dunschdig, 23. Februar, stellt die Zimmermannsgilde unter Leitung von Thomas Demattio neben dem Narrenbrunnen den Narrenbaum, den dieses Jahr Altburgrat Ernst King spendet. Der Hemdglunkerumzug startet um 19 Uhr beim Gasthaus Hammer und endet im Gasthaus Beija Flor mit dem Hemdglunkerball.

Auf ein abwechslungsreiches Programm dürfen sich die Gäste beim Zunftball am Fasnetfreitag, 24. Februar, freuen. „Computer, Smartphone, alles weg – Steinzeit her, jetzt hen er de Dreck“ lautet das Motto und man kann sich vorstellen, dass eine Reise in die Vergangenheit bevorstehen wird. Am Sonntag, 26. Februar, ist beim Umzug Straßenfasnet angesagt. Mitmachen und sich präsentieren heißt es am Dienstag, 28. Februar, für alle Kinder und Jugendlichen, denn beim Kinderumzug und Preismaskenball gibt es nur Gewinner. Jedes Kind, das sich auf die Bühne traut – und sei es auch nur mit einem urigen Fasnetssprüchle – erhält nach der Bewertung der Jury einen Geldpreis. Auch auswärtige Gruppen oder Einzelpersonen sind willkommen. Der Narrenbaum wird am Aschermittwoch, 1. März, um 18.30 Uhr gefällt.