Vöhrenbach Bauförderverein stemmt Bauarbeiten fast selbst

In Vöhrenbach entsteht ein neuer Tagungsraum dank viel Eigenarbeit.

Vöhrenbach – In der Mitgliederversammlung des kirchlichen Baufördervereins Pfarrzentrum Krone gab der Vorsitzende Hermann Dotter einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Hauptaufgabe des Vereins ist die Aufbringung der Finanzmittel für den jährlichen Schuldendienst. Neben den Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge sind jährlich mehrere Aktivitäten des Vereins notwendig, um Zins und Tilgung bedienen zu können.

Ein voller Erfolg wurde der Kabarettabend mit dem Kabarettisten Martin Wangler. Bereits im Vorverkauf waren alle Karten verkauft. Beim Seniorennachmittag im Oktober und auch am Rosenmontag war das Pfarrzentrum gut besucht. Erfolgreich wurde das Patrozinium mit Bewirtung und Buchausstellung veranstaltet. Erstmals wurde am Samstag ein Kinonachmittag für Vorschul- und Grundschulkinder angeboten.

Großprojekt des vergangenen Jahres war jedoch der Um- beziehungsweise Ausbau eines neuen Tagungsraumes im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Durch eine komplette Umgestaltung wurde aus kleineren Räumen ein multifunktionaler, mittelgroßer Raum geschaffen, der sowohl für Tagungen wie auch für Festivitäten jeglicher Art genutzt und angemietet werden kann.

Ein Großteil der Arbeiten, Abbruch, Putz- und Malerarbeiten, Anbringen der Decke oder auch die Bodengestaltung wurde in Eigeninitiative angegangen. Dabei wurden von 17 ehrenamtlichen Helfern insgesamt 831 Arbeitsstunden geleistet. Auch finanziell beteiligte sich der Förderverein nach Vorgabe des Ordinariats mit 8000 Euro an den Umbaukosten.

Dieser finanzielle Kraftakt war nur möglich durch die im Vorjahr und im laufenden Jahr erhaltenen zweckgebundenen Spenden. So konnte Kassierer Michael Hermann seinen Bericht mit einem geringen Kassenplus abschließen.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Robert Böhler, Kassierer Michael Hermann sowie die Beisitzerin Angelika Winterhalder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Einstimmig wurden Margareta Kuss als neue Beisitzerin und Sabine Heizmann als Kassenprüferin gewählt.

Mit Blick auf das laufende Jahr 2017 gab der Vorsitzende eine Vorschau auf das geplante Jubiläum des Baufördervereins. Am 1. und 2. Juli feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen. Mit einem Kirchenkonzert am Samstagabend werden die Feierlichkeiten eröffnet. Stadtkapelle, Harmonikaverein und der Gesangverein Concordia gestalten gemeinsam ein abwechslungsreiches Konzert zu Gunsten des Baufördervereins. Am Sonntag, 2. Juli, ist die Bevölkerung eingeladen. Mit kulinarischen Leckereien, musikalischer Unterhaltung, Kinderprogramm und Verlosung sollen die Gäste verwöhnt werden.