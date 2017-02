Ausgelassene Stimmung in Hammereisenbach

In Hammereisenbach tanzen beim Umzug kleine und große Narren auf der Straße.

Angeführt vom Musikverein Hammereisenbach unter der Leitung von Tobias Winter zogen die Burgräte der Burgzunft, gefolgt vom Narrensamen und den fröhlichen Burgnarren am Sonntag durch die Hauptstraße von Hammereisenbach. Wie immer hatte der Sportverein seinen großen Fasnetwagen mit dabei, der die Pharaonen durchs Dorf chauffierte. Dicht gefolgt von den Gruppen der Damenriege mit ihren wuscheligen Mammuts und dem Feuerzauber. Zwei geringelte Männchen mitsamt ihren vier Freunden aus Urach zogen ebenfalls im Umzug mit und gaben ein lustiges Bild ab.

Im Ortskern angekommen, zeigten die Gruppen bei ausgelassener Stimmung ihre Tänze vom Preismaskenball und begeisterten damit die Zuschauer am Straßenrand. Da mehrere Narren bei verschiedenen Gruppen mittanzten, die Kostüme jedoch nicht tauschten, ergab sich eine bunte Mischung aus Mammut-Burgnarren und Feuer-Pharaonen. In der Gemeindehalle gab der Musikverein Fasnethits zum Besten und unterhielt bis in den Abend hinein.