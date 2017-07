Vöhrenbach Auf der Suche nach Gewerbeflächen für Vöhrenbach

Gemeinderat Rüdiger Hirt lädt zu einem Ortstermin ein, um die Möglichkeiten für Ansiedlungen auszuloten.

Vöhrenbach – Gibt es in Vöhrenbach noch sinnvoll nutzbare Gewerbeflächen? Diese Frage stellte der Fraktionssprecher der CDU im Vöhrenbacher Gemeinderat, Rüdiger Hirt, und lud seine Ratskollegen und interessierte Bürger zu einem Ortstermin ein. Allerdings konnte er nur vier Gäste begrüßen, als er seinen Rundgang Auf der Wehrte begann: neben drei weiteren Gemeinderäten noch eine Neubürgerin.

Rüdiger Hirt machte deutlich, dass man sich um dieses Thema schon sehr lange bemüht, entsprechende Raumplanungen versucht habe und Ähnliches mehr. Allerdings ohne konkretes Ergebnis. Dabei sei es wichtig, dass man entsprechend gewappnet sei, wenn Anfragen aus der Wirtschaft kommen. Auch im Gemeinderat habe man sich bereits mit dem Thema ausführlich beschäftigt und zuletzt das Ingenieurbüro Christ beauftragt, eine entsprechende Voruntersuchung anzugehen.

Wie Rüdiger Hirt ausführte, geht es darum, alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn mit diesen neuen Gewerbeflächen verbunden sind auch Arbeitsplätze: für Vöhrenbach mit einer sinkenden Einwohnerzahl von enormer Bedeutung. Natürlich sei man in der Gemeinde topografisch sehr beengt. Hinzu komme, dass bestimmte Flächen in der Talaue für eine Ansiedlung gesperrt sind, um der Breg bei einem Hochwasser Überflutungsflächen zur Verfügung stellen zu können. Allerdings, so Rüdiger Hirt, würden andere Flächen im Bregtal auch zeigen, dass auch hier etwas bewegt werden kann.

Ein positives Beispiel, dass man immer wieder etwas erreichen könne, sei die Neuansiedlung der Firma Fink Auf der Wehrte. Daran anschließend sind ebenfalls weitere Flächen vorhanden. Hier gelte es, auch die Erschließung entsprechend voranzutreiben, um gerüstet zu sein. Dabei ist es nicht unproblematisch, dass viele der infrage kommenden Flächen nicht im städtischen Eigentum sind, hier also im Bedarfsfall dann auch erst Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern geführt werden müssen.

Bei dem Rundgang wurden auch verschiedene solcher möglichen Flächen besichtigt. Dabei sah man vor allem eine Expansionsmöglichkeit der Breg entlang Richtung Osten. Eine fast schon ideale Fläche könnte das ehemalige Sägewerk Borchert sein, das schon bebaut war. Oder die Fläche an der Kohlbrücke, wo früher ebenfalls ein größerer Gewerbebetrieb angesiedelt war.

Relativ wenig Fläche, höchstens für kleinere Betriebe, findet man in Langenbach im Bereich rund um den Hirschen. Und nicht zuletzt biete auch der so genannte Stadtacker an der Landstraße Richtung Schönenbach Möglichkeiten für entsprechende Gewerbeansiedlungen. Dabei war klar, dass dieser Rundgang keine bestimmte Fläche in den Vordergrund heben soll. Sondern es gelte sowohl die Gemeinderäte wie auch die ganze Bevölkerung für dieses Problem zu sensibilisieren und die vorhandenen Möglichkeiten aufzuzeigen, damit man dann schließlich bei einer Anfrage gerüstet ist, so Hirt.