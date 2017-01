Vöhrenbach Am Kachelofen den Frühling besungen

Dritter und letzter Z’Liechtgang des Winters in Vöhrenbach. Viel Heiteres, aber auch Nachdenkliches aus längst vergangenen Zeiten.

Vöhrenbach – Zum dritten und letzten Mal in diesem Winter trafen sich Vöhrenbacher und auswärtige Gäste im Uhrmacherhäusle zum Z'Liechtgang. Dabei wurde schon der Blick auf den Frühling gerichtet, obwohl es draußen bitterkalt war. Aber um den warmen Kachelofen geschart, sangen die zahlreichen Teilnehmer Frühlings- und Wanderlieder.

Eingeladen hatte auch dieses Mal der Arbeitskreis Stadtgeschichte der Heimatgliede Frohsinn, und der zweite Vorsitzende Markus Schätzle hieß die Besucher herzlich willkommen. Er verwies auch auf die Sitzungen des Vereins einmal im Monat, die nächste findet am 18. Januar statt. Man könne immer Helfer und Ideengeber gebrauchen, ermutigte er die Gäste, sich an den Vereins-Aktivitäten zu beteiligen.

Für das Programm des Abends hatte auch dieses Mal Siegfried Kleiser Nachdenkliches und Heiteres ausgesucht. Er sprach über die Zeit, ihre Messung und Einteilung in früheren Jahrhunderten, als noch Tag und Nacht, Saat und Ernte die Zeitvorstellungen bestimmten. Später behandelte Siegfried Kleiser „vergessenen Aberglauben von früher“, und dazu brachte er Beispiele mit. „Schluckbilder“ und „Schabmadönnle“, von denen man bei Krankheit etwas abschabte und ins Trinkwasser füllte, gehörten zu seiner Sammlung. Wie eng Glauben und Aberglaube zusammenhingen, erläuterte Kleiser an Beispielen. Und merkwürdigerweise, so versicherte er, sei der Aberglaube dort am größte gewesen, wo sich die größten Kirchen befinden.

Auch auf das „Wetterhorn“ ging er ein, ein Exemplar ist nach Auskunft von Theo Kern heute noch in Linach zu besichtigen. Überhaupt steuerten die Zuhörer bereitwillig ihre Kenntnisse und Erfahrungen bei. Die gemeinsam gesungenen Lieder begleitete Ilse Haberstroh auf der Harmonika. Besungen wurden heimische Geschichten, zum Bespiel „De Briefträger“ oder die längst vergangene Bregtalbahn.

Während des überaus unterhaltsamen Abends sorgte der Arbeitskreis Stadtgeschichte für Bowle und andere Getränke, und nachdem Siegfried Kleiser sein Programm beendet hatte, blieben die Teilnehmer noch in geselliger Runde beisammen und diskutierten weiter über Glaube und Aberglauben.