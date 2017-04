Vöhrenbach 22 Kinder aus drei Pfarrgemeinden feiern ihre erste heilige Kommunion

Am Tisch des Herrn in der Pfarrkirche St. Martin versammeln sich Jungen und Mädchen.

Vöhrenbach – 22 Kinder aus drei Pfarrgemeinden feierten in der Pfarrkirche St. Martin in Vöhrenbach das Fest der ersten heiligen Kommunion. Pfarrer Martin Schäuble holte mit seinen Ministranten die Mädchen und Jungen am Pfarrhaus ab, wo auch die Stadtkapelle unter der Leitung von Bernd Brugger wartete. Dann schritt der lange Zug Richtung Pfarrkirche. Die Eltern und Familienmitglieder warteten in der Kirche und am Straßenrand. Viele Wochen bereiteten sich die Erstkommunionskinder der ganzen Seelsorgeeinheit auf diesen großen Tag vor. In sieben Kommunionkindertreffs erarbeiteten sie mit der Gestaltungspädagogin Selma Zähringer verschiedene Themen und übten alles Wichtige rund um die Gottesdienste und die Abfolge des Festgottesdienstes zur Heiligen Kommunion ein. Zur Kommunion gingen, hintere Reihe von links: Dominik Preuss, Jonas Pahling, Nicolas Vollmer, Tim Schwieger, Joshua Borho, Jako Tankuljic und Nele Dold. Mittlere Reihe von links: Alina Willmann, Ronja Fischer, Lorena Balneare, Celine Bärmann, Janes Dezman, Sarah Kaltenbach und Amelie Christ. Untere Reihe von links: Selina Hummel, Sandra Willmann, Laura Renner, Sophia Winker, Vanessa Dold, Lara Müller, Julia Grieshaber und Nina Hübsch. Bild: Larhzal