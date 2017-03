200-Jähriges wird von den Vöhrenbacher Musikern gebührend gefeiert

Die Stadtkapelle blickt motiviert aufs Jubiläum im kommenden Jahr.

Vöhrenbach – Mit einer positiven Bilanz beschlossen die Mitglieder der Stadtkapelle Vöhrenbach das 199. Vereinsjahr. Der Vorsitzende Ferdinand Möller lobte alle Musiker, die zahlreichen Helfer und fördernden Mitgliedern für ihr Engagement. „Jugendarbeit lohnt sich“, berichtete er von der Arbeit mit den 22 Zöglingen und dem für ihn wichtigsten Bestandteil der Vereinsarbeit.

Auch Dirigent Bernd Brugger betonte, dass regelmäßig Nachwuchsmusiker aus der Bläserjugend den Übergang zum Erwachsenenorchester mit Freude erwarten. Die zahlreichen Auftritte der Stadtkapelle mit dem großen Erfolg beim ausverkauften Jahreskonzert, aber auch die auswärtigen Auftritte verliefen für den Dirigenten durchweg positiv. „Wir haben eine Top-Leistung gebracht“, lobte er alle Musiker. Mit 105 Antritten war somit jeder Aktive in hohem Maße gefordert, und vor allem in den Monaten Juni und Juli kamen viele an ihre Belastungsgrenze. „Großes Lob gilt hier unseren Jugendlichen, die mit ihrem Engagement in der Stadtkapelle und der Bläserjugend noch mehr Antritte meistern“, so die geschäftsführende Vorsitzende Nicole Brugger. Sie übernahm die Ehrung der fleißigsten Musiker und erklärte, dass sich der Probenbesuch mit 80,4 Prozent leicht verbesserte.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Ferdinand Möller für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. „Unser gemeinsames Ziel ist das Jubiläum“, erklärte er und freute sich über die einstimmige Bestätigung des stellvertretenden Vorsitzenden Robin Heizmann und der Protokollantin Monika Schätzle. Dank galt der scheidenden Kassiererin Carolin Müller, die seit 2011 dieses Amt innehatte. Sie übergab die Kasse an Annika Matt, die bereits als Schriftführerin den Verwaltungsrat unterstützte. Carolin Müller begleitet den Vorstand weiterhin als aktive Beisitzerin und ersetzt hiermit den neuen Vorsitzenden der Bläserjugend, Jens Mantel. Janine Möller konnte als neue Schriftführerin gewonnen werden. Svenja Fink und Rainer Wehrle wurden als Beisitzer in ihrem Amt bestätigt. Charly Jockers wird im nächsten Jahr die Kasse prüfen.