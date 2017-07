Kaltschnäuzig überrumpelt in Villingen-Schwenningen ein Jugendlicher Spendensammlerinnen. "Alles ging sehr schnell", berichten sie.

Die Kulturnacht am Wochenende sollte ein fröhliches Fest werden, für drei Freundinnen endete sie mit einem gehörigen Schreck, bevor sie recht begonnen hat. Monika Schulz-Peter, Inhaberin von Bergmann-Immobilien, in Schwenningen wollte den Abend nutzen, um an einem Stand direkt vor dem Geschäft Spenden für die SOS-Kinderdörfer zu sammeln. Doch was sich dann ereignete, damit rechneten die Frauen nicht. Ein etwa 14 bis 17 Jahre alter Jugendlicher kam mehrfach vorbei, sondierte die Lage und schlug in einem unbeobachteten Moment dann zu: Er schnappte sich gegen 18.30 Uhr die Spendenkasse, rannte über die Harzer Straße in Richtung Sport-Müller, entnahm die Scheine und stellte die Kasse mit dem Münzgeld ab. Dort fand sie dann ein Passant und brachte sie zurück, berichtete Schulz-Peter.

„Wie traurig ist das denn“, kommentiert Schulz-Peter den Vorfall, der bei der Polizei angezeigt wurde. Der Jugendliche ist etwa 1,65 Meter groß, circa 14 bis 17 Jahre alt, hat sehr dünne, blonde schulterlange Locken, er trug ein graues Basecap, weites T-Shirt und Jogginghose. Hinweise nimmt die Immobilienmaklerin unter 07720-810800 entgegen.

„Wir waren einfach nur schockiert“, schildert die Geschäftsfrau den Diebstahl, zum Glück sei nicht mehr passiert, wie leicht hätte einer der Frauen verletzt werden können. Wie hoch der gestohlene Betrag war, kann sie nicht sagen, aber es waren bereits einige Scheine für die selbst gestalteten Prosecco-Dosen darunter, womit die Spenden honoriert wurden. Den Rest der Kulturnacht konnten die Damen nicht mehr so recht genießen, sie machten sich dann zwar noch auf den Weg in Richtung Muslenplatz, waren aber beinahe ausschließlich damit beschäftigt, nach dem jugendlichen Dieb zu suchen. Der dürfte aber über alle Berge sein, vermutet Polizeisprecher Harri Frank.