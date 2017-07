Unsere Kolumnistin geht der Frage nach: Was macht eigentlich einen schönen Garten aus?

Jetzt ist die Zeit der wunderbaren Gärten. Es grünt und blüht an allen Orten. Der Rosengarten auf dem Hubenloch ist eine Augenweide. Ich bewundere die Menschen, die ihren Garten als Hobby betreiben. Mein verstorbener Vater fand einen Ausgleich zur Arbeit in seinem Garten. Eine meiner Schwägerinnen ist passionierte Gärtnerin. Der älteste Sohn meines Mannes hat das Gärtnern zum Beruf gemacht. Dadurch haben wir immer einen durch Meisterhand betreuten Garten.

Am schönsten finde ich Bauerngärten. Blumen gemischt mit Salat, Kartoffeln, Zwiebeln und Kräutern. Es muss nicht alles exakt in Beeten angelegt sein. Immer wieder kommen wir in Königsfeld an einem solchen Bauerngarten einer älteren Dame vorbei. Sie freut sich sehr, wenn wir ihn bewundern.

Neulich führte ich ein Telefonat, als mir der Anrufer erklärte: „Wir hätten gerne einen Strebergarten“. „Sie meinen einen Schrebergarten“, sagt ich. Ich erklärte ihm, dass Gärten in Kleingartenanlagen nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber benannt sind. Als ich später darüber nachdachte, hat der Anrufer in gewisser Weise Recht. Bei manchen Anlagen ist der Begriff „Strebergärten“ gar nicht so falsch.