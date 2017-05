Villingen-Schwenningen "expert Hoerco" schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Firmen-Flagge

Die Landtagsabgeordnete Martina Braun war anlässlich der Nachhaltigkeitstage Baden-Württembergs zu Gast beim Elektro-Fachmarkt "expert Hoerco" in Villingen. Durch den Fokus auf die Nachhaltigkeit hat das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal bei der Aktion

Der Elektro-Markt "expert Hoerco" nimmt dieses Jahr zum ersten Mal an den Nachhaltigkeitstagen des Lands teil. "Das Engagement der Firma ist außergewöhnlich. Es ist ganz selten, dass solch ein Fachmarkt so offensiv seine Umwelt- und Nachhaltigkeitsphilosophie nach außen trägt", sagt Martina Braun, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Arbeitskreises Ländlicher Raum aus Villingen-Schwenningen, bei ihrem Besuch in der Filiale.

"Nachhaltigkeit ist unsere Philosophie und kein Marketing-Gag", sagt Filialleiter Rudolf Reim (rechts im Bild). "Wir geben das an unsere über 60 Mitarbeiter weiter und schulen sie darauf." Die Kunden sollen dahingehend auch beraten werden. "Wir geben unser Wissen an die Kunden weiter und haben dabei im Kopf, welche Geräte effizient und umweltfreundlich sind." Während den Nachhaltigkeitstagen vom 18. bis 21. Mai, bietet der Markt Rabatte für die Reparatur defekter Elektrogeräte an. "Ich stelle mich bewusst gegen das Wegwerfen." In der Werkstatt können sämtliche elektronische Geräte repariert werden. "Zu uns kann jeder Kunde kommen, auch mit Produkten, die hier nicht gekauft wurden", sagt Reim.

Zur Nachhaltigkeit zählen nicht nur die Reparaturen, sondern Ansätze wie der Einsatz von Elektro-Autos, Photovoltaikanlagen, die bewusste Einbeziehung regionaler Anbieter, sowie die geregelte Entsorgung von Elektro-Müll. Ein weiteres Ziel sei es, in der Zukunft autark zu werden, so Reim.