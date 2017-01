Villingen-Schwenningen Zweiter Rausschmiss im Villinger Heilig-Geist-Spital

Fernab der Dienstwege: Das Schweigen der Verantwortlichen hat Gründe. Welche Dimensionen die Aufklärung der Umstände annehmen wird, ist heute noch offen. Zur Abrundung des bislang bekannten Ausmaßes der Unstimmigkeiten gehört vor allem die Antwort auf diese Frage: Wie weit zurück reichen zeitlich die im Aufsichtsrat bekannten Vorgänge und gibt es womöglich weitere Mitwisser oder sogar handelnde Personen. Und: Auffällige Unklarheiten gibt es im Spittel nach Angaben von Kennern der Situation auch mit ärztlichen Rezepten. Diese sollen intern, so heißt es weiter, wohl fernab der vorgeschriebenen Dienstwege durch das Haus geleitet worden sein. Angehörige von Heiminsassen hatten sich zuletzt gewundert, wieso sie bestimmte Präparate nicht selbst für ihre Senioren aus der Apotheke holen konnten. Es soll hier vor allem bei bestimmten Verabreichungen Regelungen gegeben haben, die mutmaßlich die jetzt abgestellten Lieferungen in das Pflegeheim begünstigt haben könnten.

Interimsführung: Das Alltagsgeschäft im Pflegeheim in den Villinger Erbsenlachen geht indessen seinen normalen Weg. Für das Personal war der Alltag bei der Arbeit selten so schwierig wie heute. Antworten zu Fragen können nicht erteilt werden, weil das Mitarbeiterteam bislang keinerlei offizielle Information zur Lage erhalten hat. Bei der Interimsführung des Hauses spielt der bisherige Pflegedienstleiter jetzt eine herausragende Rolle. Er muss versuchen, Bewohner und Angehörige zu beruhigen, Mitarbeiter zu motivieren. Der Spagat dieser Herausforderung wird skizzenhaft klar, wenn man weiß, dass die bisherige Heimleitung auch maßgeblich in die Ausgestaltung des Neubaus an der Bleichestraße eingebunden war.