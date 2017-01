VS-Villingen Zwei unvergessliche Tage für Villingen

Großes Zähringer Narrentreffen wird Riesenerfolg. Gut 20 000 Besucher feiern am Wochenende in Villingen und über 5000 Hästräger sorgen für Stimmung im Städtle. Mit vielen Bildern und Video!

So etwas hat selbst das närrische Villingen noch nie erlebt. Zwei Tage waren gut 5500 Narren zu Gast und verwandelten das Städtle in eine einzige Partymeile. Den Auftakt zum 5. Zähringer Narrentreffen, das am Wochenende zum ersten Mal in Villingen stattfand, bildete am Samstagabend eine grandiose Multimedia-Show am Riettor.



Gekrönt wurde das närrische Wochenende dann mit dem großen Festumzug. Tausende Besucher und Hästräger verwandelten die Villinger Innenstadt für drei Stunden in ein Fastnachts-Paradies. Das Wochenende hat vor allem eines gezeigt: Das Motto des Narrentreffens „VaSnet vereint“ wurde nicht nur als Slogan entworfen, es wurde die vergangenen Tage gelebt.

Es hatte sich gelohnt, die unzähligen Stunden, die in die Vorbereitung des Treffens geflossen sind, ebenso wie der Einsatz, den hunderte von Helfern am Wochenende selbst, aber auch bereits davor an den Tag gelegt hatten.



Das wurde auch von den Gastzünften honoriert. „Villingen-Schwenningen, hatte Bea Bieber von der Gastzunft aus Rheinfelden bei ihrer Ansprache beim Zunftmeisterempfang im Franziskaner gesagt, „muss man sich als Topgastgeber merken.“



Und Bieber weiß, wovon sie spricht, als das Zähringer Narrentreffen vor drei Jahren in Rheinfelden stattfand, war sie die Vorsitzende des Organisationsteams. „Villingen-Schwenningen hat alles gegeben“, sagt sie. Und: „Es wird nicht einfach, das diesjährige Narrentreffen zu überbieten.“

Dennoch gilt: keine Großveranstaltung ohne das ein oder andere kleine Versäumnis. So hatten sich beispielsweise die umgedrehten Buden als Teil des Sicherheitskonzeptes nur zum Teil bewährt. Denn durch die Absperrung zur Umzugsstrecke staute sich die Masse eben auf dem Gehsteig, sodass dort zum Teil kein Durchkommen war.



Für manch einen war die Anzahl der Buden auch schlicht zu gering. So waren die Schlangen an den wenigen Essens- und Getränkebuden in der Innenstadt lang und das Essensangebot teils schnell ausverkauft.



Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Es war ein Fest der Superlative. Eine bessere Einstimmung auf die Fasnet in Villingen wird es so schnell wohl nicht mehr geben.



