Villingen-Schwenningen Zwei neue Kindergärten für sieben Millionen Euro

Neubau Wilhelmspflege und St. Elisabeth in Schwenningen mit sechs, beziehungsweise fünf Gruppen geplant. Träger sind die Kirchen.

Villingen-Schwenningen (cho) Gute Nachrichten für Eltern in Schwenningen: Gleich zwei Neubauprojekte hat der Jugendhilfeausschuss auf den Weg gebracht. Der Kindergarten Wilhelmspflege wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, der Platz für sechs Gruppen bietet. Träger ist die Evangelische Kirche Schwenningen, die Investitionskosten von 3,85 Millionen Euro trägt zu 100 Prozent die Stadt, da es ein städtisches Gebäude ist, auch das Grundstück gehört der Stadt. Anders verhält es sich beim Kindergarten St. Elisabeth: Hier baut die Katholische Kirchengemeinde Schwenningen am bisherigen Standort eine neue Kindertagesstätte, die Platz für vier bis fünf Gruppen bietet. Hier trägt die Stadt die Investitionskosten zu 80 Prozent, das sind 3,16 Millionen Euro. Wie Stefan Assfalg erklärte, brauche die Kirche schnell eine Zusage, da sie ihrerseits Fördergelder bei der Landeskirche abrufen möchte. Wenn die Frist verstrichen ist, können die Gelder erst nächstes Jahr beantragt werden und der Neubau würde sich verzögern. Bei den laufenden Betriebskosten gibt es bislang äußerst unterschiedliche Ansätze der Bezuschussung seitens der Stadt in Höhe von 80 bis 100 Prozent. Hier soll bald eine Trägerkonferenz einberufen werden, um für mehr Klarheit und Transparenz zu sorgen.