VS-Herzogenweiler Zwei junge Frauen bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber bringt Schwangere ins Klinikum

Zwei junge Frauen sind am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem schweren Unfall auf der K5734 nahe VS-Herzogenweiler schwer verletzt worden. Eine schwangere Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Freiburg geflogen.

Die Einsatzkräfte rückten am Mittwoch gegen 07.30 Uhr zu dem Einsatz aus. Nach ersten Informationen war eine 25-jährige Autofahrerin war mit ihrem Opel auf der K5734 von Vöhrenbach in Richtung VS-Pfaffenweiler unterwegs.Auf Höhe von VS-Herzogenweiler überholte sie andere Verkehrsteilnehmer und übersah dabei eine entgegenkommende 30-Jährige in ihrem Mitsubishi. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass der Mitsubishi in den Wald geschleudert wurde.Die Unfallverursacherin kam mit ihrem Auto auf der Straße zum Stehen. Ein riesiges Trümmerfeld mit abgerissenen Fahrzeugteilen säumte die Fahrbahn.Weil die 30-jährige Mitsubischi-Fahrerin schwanger ist, wurde sie schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 54 nach Freiburg geflogen. Die 25-jährige Unfallverursacherin musste ebenfalls schwer verletzt ins Klinkum transportiert werden.Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehren aus Herzogenweiler, Pfaffenweiler und Villingen kümmerten sich um die Unfallfahrzeuge sowie um den Brandschutz und sperrten die Straße ab.Durch den Unfall musste die K5734 für den Verkehr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Herzogenweiler umgeleitet. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.