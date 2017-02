Zwei Tage Helau statt Narri Narro

Abordnung der Villinger Narrozunft erlebt zwei eindrucksvolle Tage Karneval bei der Mainzer Prinzengarde

VS-Villingen – Helau statt Narri Narro hieß es für eine Abordnung der Historischen Narrozunft Villingen, die zwei Tage die rheinische Narrenhochburg Mainz besuchte. Seit vielen Jahren pflegen die Villinger Zünftler eine enge Freundschaft zur traditionsreichen Mainzer Prinzengarde. Regelmäßige gegenseitige Besuche sind daher ein wichtiger Bestandteil der Verbindung.

Auch diesmal hatten sich die Gastgeber in Mainz, zuvorderst die beiden Offiziere Jürgen von der Wense und Bernd Zeising, ein ganz besonderes Programm für die närrischen Freunde aus dem Schwarzwald einfallen lassen, das sicher noch lange im Gedächtnis haften bleiben wird. Das lag auch daran, dass zeitgleich auch die Kölner Prinzengarde in Mainz weilte, die hier ihren 111. Geburtstag feierte. Die Kölner sind bereits seit vielen Jahrzehnten ebenfalls eng mit den Mainzer Gardisten befreundet.

Zum Auftakt stand für die Villinger Abordnung, die aus Ratsherrn und Ehefrauen bestand und von Ehrenzunftmeister Klaus Hässler angeführt wurde, ein gemeinsamer Abend im Weinhaus Wilhelmi auf dem Plan. Im wunderschönen Ambiente der gardeeigenen Weinstube wurde viel miteinander geredet und so mancher Schoppen Rheinhessenwein getrunken. Beide Seiten tauschten Orden und Geschenke aus und hatten viele Lobesworte für die freundschaftliche Verbindung parat.

Eine Führung durch das sehenswerte und neugestaltete Mainzer Fastnachtsmuseum und ein Besuch im so genannten Feldlager der Prinzengarde läutete den zweiten Tag ein. Im Lager, untergebracht im Proviantamt, einem mächtigen Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, trafen die Villinger nicht nur viele bekannte Gesichter aus der Mainzer Prinzengarde, schnell war auch das Gespräch zu den Kölner Gardisten geknüpft, die sich ebenfalls an „Weck, Worscht, Woi“ oder an einem kühlen Bierchen labten. Die Kölner zeigten mit ihren Musikgruppen, was rheinischer Karneval so an Stimmung alles drauf hat, sodass mancher Narrozünftler kaum mehr gehen wollte.

Am frühen Abend dann der Höhepunkt: Die große Prunksitzung der Prinzengarde in der mit fast 2500 Zuschauern restlos ausverkauften Rheingoldhalle. Die Stars der Mainzer Bühnenfastnacht sorgten mit ihren umjubelten Auftritten sieben Stunden lang für Hochstimmung. Die Mainzer Fastnachtslegende Margit Sponheimer ließ es sich nicht nehmen, die Narrozünftler persönlich zu begrüßen. Klaus Hässler zog zum Abschluss der Reise Bilanz: „Diese Tage in Mainz werden wir so schnell nicht vergessen.“