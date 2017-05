Villingen-Schwenningen Zwei Sportheime in einer Nacht von Einbrechern heimgesucht

In Obereschach und Rietheim haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag versucht in zwei Vereinsheime einzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gleich zwei Vereinsheime wurden in der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, von bislang unbekannten Tätern heimgesucht. Zum einen wurde versucht, in das Vereinsheim des SV Obereschach in der Gehrenstraße einzubrechen, zum anderen in das Vereinsheim des SV Rietheim. Im Vereinsheim in Obereschach, versuchten die Täter ihr Glück mit einem Hebelwerkzeug an mehreren Fenstern und Türen, schafften es jedoch nicht, diese aufzubrechen und sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

In Rietheim wurde zwar der Schließzylinder an der Tür des Vereinsheims aufgehebelt, die Schließzapfen gaben jedoch nicht nach. Daraufhin verließ der Unbekannte das Anwesen wieder. Weitere Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.

In beiden Fällen kann die Schadenshöhe derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Taten nicht aus und bittet Zeugen, die in beiden Fällen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.