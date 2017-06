vor 1 Stunde SK VS-Villingen Zwei Rottweiler greifen Frau an und verletzen sie - Polizei ermittelt gegen Hundehalter

Zwei Hunde haben am Dienstagnachmittag in Villingen eine Frau angegriffen. Eines der Tiere trug keinen Maulkorb und biss die Frau in den Oberschenkel. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Hundehalter.