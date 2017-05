Villingen-Schwenningen Zwei Reiter leben ihren Western-Traum

Maria und Sebastian Bucher wollen Westernreiten in der Region etablieren. In Zollhaus haben sie einen Reitstall übernommen

Villingen - Manche Menschen schaffen es, ihren Traum zu verwirklichen. Das erfordert allerdings jede Menge Willenskraft und Mut. Mit diesen Eigenschaften und einer Begeisterung für Pferde sind Sebastian und Maria Bucher gut ausgestattet. Beide haben stets von einem eigenen Reiterhof geträumt. Jetzt haben die beiden 33-Jährigen den ehemaligen Reitstall des Reitvereins Zollhaus gekauft und wollen diesen mit dem Schwerpunkt Westernreiten hier in der Region etablieren.

Das Westernreiten ist eine noch relativ junge Disziplin im Reitsport und erfreut sich in den vergangenen Jahren steigender Beliebtheit. „Es gibt zwar in vielen Reitställen rundherum vereinzelt Westernreiter, aber wir möchten nun diese Lücke füllen und in der Region diese Reitsportart noch mehr bekannt machen“, erzählt Sebastian Bucher. Er hat sich in der Spezial-Disziplin „Reining“ ausgebildet und besitzt die Trainer C-Lizenz.

"Diese schnelle Reitweise stammt ursprünglich von der Arbeit mit Rindern und wird hauptsächlich im Galopp geritten. Dabei müssen mit spektakulären Manövern verschiedene Aufgaben erfüllt werden. Dies erfordert beim Pferd ein besonders Maß an Beweglichkeit und Gehorsam." Auch wenn es so aussehe, das Reining habe nichts mit dem Wilden Westen zu tun, erzählt Sebastian Bucher. Er ist inzwischen Vorsitzender des weltweiten Dachverbandes National Reining Horse Association der Gruppe Süd.

Bisher haben die beiden ihr Hobby ganz privat in Heidenhofen ausgeübt, wo sie neben einem renovierten Bauernhof auch einen Stall für ihre inzwischen fünf Pferde hatten. „Das war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, doch wir wollten einfach mehr“, sagt Maria Bucher, die wie ihr Mann tagsüber ihrem Beruf nachgeht. Sie managt morgens den Stall mit Füttern, er abends. Für weitere Arbeiten haben sie eine Kraft angestellt.

„Wir möchten in erster Linie hier einen schönen Pensionsbetrieb für Western-Reiter aufbauen, doch können auch Pferdebesitzer anderer Reitweisen ihre Tiere hier einstellen." Die 7700 Quadratmeter große Anlage mit Reithalle, Sandplatz, Roundpen, großzügigen Weiden, einem Reiterstüble und angeschlossenem Wohnhaus haben sie nach langem Suchen gefunden und den Zuschlag erhalten. Sie bietet rund zwei Dutzend Pferden Platz in Boxen mit und ohne Paddock und im Offen- und Laufstall. Zehn weitere Stellplätze mit Paddock sollen noch folgen. Doch zuerst gilt es die Böden in der Halle und auf dem Platz mit einem Spezialbelag auszustatten, der die Beanspruchung der rasanten Reitweise gut verkraftet und Pferdebeine schont.

„Mit der Idee eines eigenen Reitstalles haben wir uns schon länger beschäftigt, haben entsprechende Kontakte geknüpft und ein Netzwerk aufgebaut. Zudem sind wir deutschlandweit auf Turnieren unterwegs und konnten namhafte Trainer für unsere Arbeit hier gewinnen“, erzählt Sebastian Bucher. Ein erster Kurs findet bereits Anfang Juni statt. „Wir wollen die Anlage mit Leben füllen, das Westernreiten voranbringen und dazu einige Veranstaltungen, Kurse und Seminare übers Jahr anbieten“, erläutert Maria Bucher. „Wie zum Beispiel ein Persönlichkeitstraining mit Pferden, das ein Steckenpferd von mir ist.“

Zum Reitstall

Der Reitstall im Zollhäusle von Sebastian und Maria Bucher trägt den Namen Train Station Reininghorses. Der erste Reining Lehrgang findet am Wochenende, 3. und 4. Juni, mit Markus Gebert statt. Neben dem Pensions- und Reitbetrieb züchten die Buchers auch Quaterhorses sowie Paints und bieten eine Vermittlung beim Kauf von Westernpferden an. (gal)

Infos unter: