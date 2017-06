Zwei Männer wollen 18-Jähriger Geld und Handy abnehmen

Versuchte räuberische Erpressung am Hoptbühl. Polizei sucht zwei junge dunkelhäutige Männer.

Den Versuch einer räuberischen Erpressung meldet die Polizei am Mittwoch gegen 19.15 Uhr im Bereich des Fußweges zwischen dem Fußballplatz am Hoptbühl und dem Landratsamt. Eine 18-Jährige, so berichtet die Polizei, war gerade mit ihrem Hund spazieren, als ihr von zwei Männern auf Fahrrädern der Weg abgeschnitten wurde. Hierbei forderte einer der Männer die Frau auf, Geld und ihr Mobiltelefon herauszugeben. Als die Geschädigte angab, nichts bei sich zu führen, wurde die Forderung wiederholt. Hiernach müssen die beiden Beschuldigten erkannt haben, dass die Frau tatsächlich nichts bei sich haben konnte, da sie lediglich mit Shorts und Top bekleidet war und fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Landratsamt davon. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Zirka 20 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, sprachen kaum Deutsch, unterhielten sich in einer fremden Sprache. Die Männer waren unterwegs mit alten, dunkelfarbigen Fahrrädern. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720-85000) entgegen.