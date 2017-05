Villingen Zwei Kapellen erfüllen Musikwünsche

Doppelkonzert der Jugend- und Trachtenkapelle Obereschach. Viel Beifall für Musiker um Ramona Bayer und Jochen Abert

VS-Obereschach – Ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm boten die Jugendkapelle Kappel-Obereschach und die Musik- und Trachtenkapelle Obereschach den begeisterten Besuchern bei ihrem Doppelwunschkonzert in der gut gefüllten Festhalle.

Den ersten Teil des Konzertabends mit konzertanter und klassischer Blasmusik bestritt die Jugendkapelle unter ihrer musikalischen Leiterin Ramona Bayer, wobei bereits im ersten Musikstück „Italo Pop Classics“, einer Zusammenstellung der schönsten Hits aus Italien deutlich wurde, dass die jungen Musikerinnen und Musiker bei Ramona Bayer viel gelernt haben und die Arbeit Früchte getragen hat. Auch mit „Shackleford Banks“, einer Geschichte über die wilden Mustangs, wusste die Kapelle zu gefallen, wobei es Philipp Grieshaber und Andreas Hummel hervorragend gelang, die Besucher mit den Kompositionen vertraut zu machen. Mit weißen Sandstränden, türkisblauem Meer, schattenspenden Palmen und bunten Cocktails vermittelte die Jugendkapelle mit der Samba „Südseeträume“ einen leichten Vorgeschmack auf Sommer und Urlaub und schloss ihren gelungenen Auftritt mit dem Marsch „El Tambor Mayor“ unter dem Beifall des Publikums ab, allerdings nicht ohne die geforderte Zugabe.

Dass auch das große Orchester unter der Leitung von Jochen Abert intensiv auf dieses Konzert geprobt und dies Früchte getragen hat, bewies es mit einer abwechslungsreichen Liedfolge, die es mit der Ouvertüre „Toccata for Band“ eröffnete, bevor mit „Panta Rhei“ von Markus Götz und mit „Yesterday“ von den Beatles zwei Klassiker auf dem Programm standen, die mit viel Beifall belohnt wurden. Wie Tobias Heuft mit viel Humor erläuterte, könnte „Panta Rhei“, welches im Wiesental entstanden ist und ein Dorf im Fluss der Zeit beschreibt, auch auf Obereschach übertragen werden, während bei „Yesterday“ Tobias Leiber mit seinem Soloauftritt mit dem Sopransaxophon zu gefallen wusste und viel Beifall erhielt.

Ein Höhepunkt des Konzertabends war eine Komposition „The Great Locomotive Chase“ von Robert W. Smith, in der er die aufregende Fahrt mit einer Dampflokomotive beschreibt und das Bimmeln und Stampfen der Lokomotive deutlich herauszuhören war. Mit Melodien aus dem weltbekannten Disneyfilm „Aladdin“ und mit „Another brick in the wall“ der englischen Popgruppe „Pink Floyd“ beendete die Musik- und Trachtenkapelle unter großem Beifall des Publikums das Konzert. Für den Applaus bedankten sich die Musiker mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ und einem weiteren Soloauftritt von Tobias Leiber mit „Yesterday“.

Die Kapelle

Die Musik- und Trachtenkapelle Obereschach wurde 1922 als Musikkapelle gegründet und 1938 in eine Feuerwehrkapelle umgewandelt. 1946 erfolgte die Neugründung. Nach der Beschaffung der Baaremer Tracht im Jahre 1966 wurde 1969 der Name in Musik- und Trachtenkapelle umgewandelt. Derzeit verfügt die Kapelle über 50 aktive Musiker unter der Leitung von Jochen Abert. Im Jahre 2002 wurde die Jugendkapelle vgegründet, die unter der Leitung von Ramona Bayer steht. (nj)