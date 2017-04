Villingen-Schwenningen Zwei Jugendliche bedrohen 77-Jährigen aus

Unter Androhung von Gewalt wollten zwei Jugendliche einem 77-jährigen Mann seine Geldbörse entwenden. Dieser suchte Schutz in einer Bank. Die Polizei hat die dringend Tatverdächtigen gefasst.

VS-Villingen (cho) Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, haben zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahre einen 77-jährigen Mann im Bereich der Brigachstraße und der Padiesgasse bedrängt und unter Androhung von Gewalt die Herrausgabe seiner Geldbörse gefordert. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann befand sich an einem Kiosk auf dem Fußweg entlang der Brigach und hielt gerade seine Geldbörse in der Hand. Just in diesem Moment gingen die beiden Jugendlichen auf den Mann zu und forderten die Geldbörse, weil diese angeblich ihnen gehöre. Dies verneinte der 77-Jährige und ging weiter in Richtung Paradiesgasse. Nachdem ihm die beiden Jugendlichen folgten, massiv unter Androhung von Schlägen die Herausgabe des Geldbeutels forderten und noch weitere Jugendliche zur Verstärkung hinzukamen, begab sich der Mann in eine nahegelegene Bank. Dort kam ein Bankangestellter zur Hilfe. Erst als die Männer mit der Polizei drohten, entfernte sich die Gruppe der Jugendlichen vor der Bank. Zusammen mit dem Angestellten begab sich der 77-Jährige dann zur Polizei und erstattete Anzeige. Die beiden mittlerweile als dringend tatverdächtig ermittelten Jugendlichen und ein weiterer beteiligter 17-jähriger Jugendlicher konnten von einer Streife in der Innenstadt aufgegriffen werden. Diese waren gegenüber den Beamten geständig und müssen nun mit einem Strafverfahren wegen eines versuchten Raubdeliktes rechnen.