VillingenSchwenningen Zwei Big Bands begeistern in der Villinger Scheuer

Der Folkclub Villingen hat am Wochenende ein Doppelkonzert der besonderen Art präsentiert: Die Jazz ConneXion Deutenberg und das Big Band Project aus Freiburg sind gemeinsam aufgetreten.

Am Samstag trafen sich auf Einladung des Villinger Folk-Clubs in der Villinger Scheuer gleich zwei Big Bands, um gemeinsam zu musizieren. Die Jazz ConneXion des Schwenninger Deutenberg Gymnasium, das sind aktuell 24 junge Musiker, die auf Betreiben des Musiklehrers Stefan Merkl mit der Big Band Jazz ConneXion Musik machen. Auf Betreiben des ehemaligen Deutenberg-Schülers und heutigem Musiklehrer am Gymnasium in Lahr, Niko Halfmann, kam jetzt ein bereits seit Langem geplantes gemeinsames Konzert mit dem Contemporary Big Band Project aus Freiburg zustande. In diesem Bandprojekt sind heute einige ehemalige Deutenbergschüler professionell als Musiker tätig.

Niko Halfmann und Stefan Merkl sind sich einig, das es wichtig ist, junge Menschen zur Musik zu bringen. Aus diesem Grund gibt es seit einigen Jahren das von Stefan Merkl initiierte Big Band-Projekt "Jazz ConneXion" am Deutenberg-Gymnasium, an dem Kinder ab der fünften Klasse teilnehmen können. Dass dieses Schulprojekt erfolgreich ist, dafür sprechen die vielen musikalischen Berufsbilder, die sich häufig als Studium anschließen. Einer dieser ehemaligen Deutenbergschüler ist der 30-jährige Jonathan Maag, der sich nach seinem Studium mittlerweile als Komponist etabliert hat und in vielen großen und kleinen Bands und Formationen musikalisch zu Hause ist. Dazu gehören beispielsweise einige Band in der nahen Schweiz aber ebenso eine Formation, die in Köln zuhause ist. "Du musst natürlich in der Szene unterwegs sein, wenn du davon leben willst", sagt Jonathan Maag. Zu seinen Kompositionen gehörte zum Beispiel die Musik zur Schwenninger Osternacht 2011.

Der Erfolg, den einige seiner Schüler haben, gebe ihm Recht, sagt Stefan Merkl, der an diesem Abend natürlich mit auf der Bühne der Villinger Scheuer stand, um seine musikalischen Zöglinge an der Bassgitarre zu unterstützen. Die Gäste, die an diesem Abend auf Einladung des Folk Club in die Scheuer gekommen waren, wurden nicht enttäuscht: Beide Bands brillierten und standen zum Schluss mit etwa 40 Musikern sogar gemeinsam auf der Bühne. Unterstützt wurden sie von der Rapperin "Brixx" und der jungen Schwenninger Sängerin Kiana Meier.

Interview mit der siebzehnjährigen Kiana Meier, die bei der Jazz ConneXion als Sängerin dabei ist.

Warum singst Du Jazz-Musik?

"Mir gefallen einfach, diese jazzigen und swingenden Töne, aber genauso gerne singe ich auch Blues oder Funk.

Gibt es berufliche Pläne in Richtung Musik?

Wie es nach dem Abi weitergeht, steht noch nicht konkret fest. Ob es in Richtung Musik geht oder in eine ganz andere Richtung – wir werden sehen.

Wird die Musik trotzdem eine Rolle spielen?

Was für eine Frage! Egal, für welche Berufliche Richtung ich mich mal entscheiden werde, Musik wird immer eine Rolle spielen in meinem Leben.