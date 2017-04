VS-Schwenningen Zwei Autos mit mehreren Fußtritten beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Morgen des Ostersonntags in der Bärenstraße mehrere Autos.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gleich zwei in der Bärenstraße geparkte Autos hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags beschädigt. Der Unbekannte machte sich im Zeitraum von Mitternacht bis Sonntagmorgen im Bereich eines Bankgebäudes an einem roten Fiat Punto zu schaffen und trat gegen den rechten Außenspiegel des Autos.

Ebenfalls mit einem Fußtritt wurde die hintere, rechte Türe eines dort abgestellten 5er BMWs beschädigt.

Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Sachbeschädigungen entgegen.