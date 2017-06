Villingen Zwei Autos aufgebockt und acht Räder geklaut

Diebe auf dem Hof eines Villinger Autohauses aktiv. Auf dem Hof eines Villinger Autohauses bocken sie zwei Fahrzeuge auf und montieren acht Räder ab.

VS-Villingen (sk) Aufgebockt und ohne Räder standen am Freitag zwei Autos im Hof eines Autohauses in der Straße Auf Herdenen.



In der Nacht zuvor hatten unbekannte Täter mehrere Steine aus der Hofpflasterung genommen und unter die beiden hochwertigen Autos entsprechend gestapelt.



Danach montierten sie die acht Räder ab und nahmen sie mit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.