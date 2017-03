Villingen-Schwenningen Zusammenarbeit von Schule und Firma trägt Früchte

Kendrion und die Goldenbühlschule kooperieren, so erhalten die Schüler verstärkt Einblick in den Arbeitsalltag.

VS-Villingen – Die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und heimischen Industriebetrieben wurde mit den Unterschriften unter einen Kooperationsvertrag festgeschrieben. Vertreter der Kendrion (Villingen) GmbH und die Schulleiterin der Goldenbühl-Gemeinschaftsschule sowie dem Koordinator Berufswegeplanung Hannes Rath griffen mit Genugtuung zur Feder, um der langjährigen Kooperation auf dem Gebiet der Berufswahlbegleitung eine formale Grundlage zu geben.

In einem Pressegespräch mit dem SÜDKURIER bekundeten beide Vertragspartner die Win-Win-Situation, die sich aus der Kooperation zwischen Industrie und Schule ergibt. Zum einen unterstützt die Firma mit einem breiten Angebot von Praktikumsmöglichkeiten das Unterrichtsangebot der Gemeinschaftsschule und trägt damit zu einer erfolgreichen Nachwuchswerbung bei. Zum anderen ist es wichtig für die Unterrichtenden, dass die Jugendlichen der Sekundarstufe I Einblicke in die Arbeitswelt der Industrie bekommen.

Sabrina Schumacher, in der Personalabteilung bei Kendrion für die Kooperation zuständig, blickte auf die seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Goldenbühlschule zurück. „Auch ohne Vertrag hat das bislang sehr gut funktioniert!“ Mit diesem Vertrag würden nun aber die Tätigkeitsfelder klar umrissen und auch erweitert.

Rektorin Jane Heinichen wies darauf hin, dass der neue Lehrplan gerade im Bereich der Berufswahl neue Schwerpunkte setze. So seien nun Schülerpraktika auch in den Ferien sowie während der normalen Unterrichtszeiten möglich. Das setze bei allen Beteiligten eine hohe Flexibilität voraus. An der Goldenbühlschule werden seit Jahren schon altersgemäße Betriebserkundungen ab der Klassenstufe 5 sowie darauf aufbauend Praktika und Berufsfelderkundungen angeboten. Vor dem Schulabschluss in Klasse 9 oder 10 können die Jugendlichen noch einmal in einem Praktikum ihren Berufswunsch in Augenschein nehmen. Hannes Rath bekundete die Wichtigkeit des Bewerbertrainings, das von Kendrion angeboten wird. Hierbei werde in Realsituationen geübt, wie ein Bewerbungsszenario über die Bühne geht. „Das fährt den üblichen Stress in dieser Situation erheblich nach unten!“, so der Berufswahlkoordinator.

In dem nun unterzeichneten Vertrag wird unter anderem auch festgelegt, dass jährlich zehn Jugendliche dieses Verfahren bei Kendrion durchleben können. Außerdem sieht das Vertragswerk Betriebsbesichtigungen für das Kollegium sowie den Austausch von Erfahrungen vor. Daneben erhalten auch Jugendliche mit Lernschwächen die Gelegenheit, mögliche Berufsfelder bei Kendrion zu erkunden. Im Gegenzug bot die Rektorin der Firma die Unterstützung durch die Schülerfirma im Bereich Catering an.

Die Schule

In der Goldenbühlschule werden derzeit 450 Jugendliche in den Klassen 1 bis 10 unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2013/14 ist die Schule Gemeinschaftsschule und wird in der Grundschule als teilgebundene Ganztagsschule, in der Sekundarstufe als verpflichtende Ganztagsschule geführt. Der Kooperationspartner Kendrion (Villingen) GmbH beschäftigt 450 Mitarbeiter in den Bereichen Passenger Cars und Industrial Drive Systems am Standort Villingen und arbeitet im Bereich Berufswahl mit der Gemeinschaftsschule Mönchweiler, der Goldenbühlschule sowie mit dem Gymnasium am Romäusring zusammen. (jdk)