Gelungener Zunftball unter neuer Regie: Olli Kienzler und Timo Klötzl bestehen ihre Feuertaufe bestens. Eine Ehrung gab es für Anselm Säger und Alex Brüderle.

Feuertaufe bestanden: Der erste Zunftball unter der Regie von Olli Kienzler und Timo Klötzl in der Neuen Tonhalle war rundum gelungen. Das Motto Casino Royal bot viele Möglicheiten für witzig-spritzige Nummern, tolle Ballett-Auftritte und klasse Gesangsnummern. Riesen-Überraschung beim großen Finale: Alex Brüderle und Anselm Säger, 15 Jahre lang Regisseure der Zunftbälle, erhielten eine ganz besondere Auszeichnung des gesamten Zunftball-Teams: Ihre Nachfolger Kienzler und Klötzl ehrten sie mit dem Zunftball-Stern – angelehnt an die Sterne auf dem Walk of Fame. "Der Stern ist aus Sicherheitsglas und den könnt ihr vor der Dusche, im Hof oder wo auch immer einbauen", so Olli Kienzler. Säger und Brüderle waren regelrecht sprachlos und das Publikum applaudierte minutenlang.