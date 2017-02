VillingenSchwenningen Zum 109. Geburtstag gibt's ein Glas Sekt

Die wohl älteste Bewohnerin Villingen-Schwenningens hat am Sonntag ihren 109. Geburtstag gefeiert Maria Mugai ist die wohl älteste Bürgerin Villingen-Schwenningens. Am Sonntag wurde groß gefeiert – inklusive Anstoßen mit Oberbürgermeister Rupert Kubon

"Großer Gott wir loben Dich", dieses bekannte Kirchenlied kommt der Jubilarin Maria Mugai noch mit kräftig-klarer Stimme über die Lippen, dazu ein frohes Lachen. Ihre wachen Augen blicken auf die Glückwunschkarten und Blumensträuße, die sich nach und nach vor ihr ansammeln. Im Kreise ihrer Mitbewohner, ihrer Enkelin Petra Frösch, dem Pflegepersonal und Oberbürgermeister Rupert Kubon fühlt sich die wohl älteste Bürgerin Baden-Württembergs sichtlich wohl. "109 Jahre! Schon so alt? Das wollen wir aber feiern! Lasst uns singen!" Offensichtlich genießt die Seniorin die Entgegennahme der Glückwünsche mit frohem Herzen.

Als sie 1908 in Teichwalde/Ostenwalde in Oberschlesien geboren wurde, sah die Weltordnung noch deutlich anders aus. Oberschlesien gehörte zum Habsburger Herrschaftsgebiet und in Preußen regierte Kaiser Wilhelm der II.

Maria Mugai wuchs zusammen mit neun Geschwistern auf einem landwirtschaftlichen Gut auf und musste schon als Kind kräftig auf dem elterlichen Hof mit anpacken. Wer zwei Weltkriege erdulden musste, kennt schier unendliche Notzeiten, die Maria Mugai aber angesichts ihrer heutigen guten Lebensumstände ins Dunkel des Vergessens geschickt hat. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen erheitert sie ihre Mitbewohner und das Pflegepersonal auf das Beste. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zusammen mit vielen anderen Schlesiern der Heimat vertrieben und fand nach dem Krieg in Villingen eine neue Heimat. Bei der alteingesessenen Firma Binder Magnete wurde sie Vorarbeiterin in der Spulenwicklerei, wo sie 16 Jahre tätig war. Die längste Zeit Ihres Ruhestandes wohnte sie im Goldenbühl in Villingen. Seit 2010 lebt sie nun im Seniorenzentrum Am Stadtpark in Schwenningen.

Frägt man nach ihrem Geheimnis, dieses hohe Alter erlangt zu haben, erfährt man von der Enkelin, dass auch ihre Eltern ein für die damalige Zeit hohes Alter erreicht hatten. Die Mutter der Jubilarin wurde schon 105 Jahre alt. Zwei Kinder hat Maria Mugai zur Welt gebracht und zusammen mit ihrer Enkelin und einer Urenkelin möchte sie im kommenden Jahr ihren 110. Geburtstag feiern. Das hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder betont.

Das persönliche Glückwunschschreiben von Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann wurde der Jubilarin vom Oberbürgermeister überreicht. In seinen Zeilen hebt der Ministerpräsident Maria Mugai als Zeitzeugin der bewegten deutschen Geschichte der vergangenen 100 Jahre hervor. Wie sehr sich auch das gesellschaftliche Leben verändert hat, zeigt eine Erinnerung aus ihrem Leben, den die Enkelin dieser Zeitung verriet: Ihre erste große Liebe durfte Maria Mugai nicht heiraten, weil der Standesunterschied zwischen ihrer Familie und der Familie des Mannes als unüberwindbar galt.