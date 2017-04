Villingen-Schwenningen Zukunft der Doppelstadt: Gutachter erteilen Naturschützer deutliche Abfuhr

Vorschläge seien zu konkret und zu verbindlich. Kopfschütteln bei den Betroffenen in Villingen-Schwenningen auf die Reaktion der Experten

Die zwei Gutachten zur Zukunft Villingen-Schwenningens, die der Stadt insgesamt über 400 000 Euro kosten, sorgen weiter für Verdruss. Nun meldet sich auch Hermann Krafft vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zu Wort. Er erhielt von den Experten der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und Urbanista mit den Anregungen der Naturschutzverbände eine deutliche Abfuhr. Sie wurden von beiden Gutachterbüros wohl als zu konkret und zu verbindlich erachtet, sodass sie gar keinen Eingang in die strategischen Konzeption fanden.

Dies ist nicht die einzige Kritik an der Tätigkeit der Gutachter. So sei das Leitbild von Urbanista zu allgemein gehalten, zudem kommen beide Büros zu teils widersprüchlichen Ergebnissen, obwohl sie sich abstimmen sollten, was wie berichtet vor allem Gemeinderäte der zwei großen bürgerlichen Parteien missbilligen. Für Krafft, der nicht nur als Vertreter des Bund, sondern auch für den Landesnaturschutzverband, den Verkehrsclub Deutschland und die Naturfreunde sprach, kritisiert am Entwurf der KGSt, dass es darin von unverbindlichen Leerformeln, Banalitäten und abgehobenen strategischen Zielen wimmele. Konkrete Vorschläge, die dann Bürgerschaft und Gemeinderat durchaus kontrovers diskutieren könnten,wären an vielen Stellen hilfreich gewesen, auch Visionen, die anstoßen oder begeistern.

Konkret schlagen die Naturschutzverbände unter anderem vor, Dachbegrünung oder Photovoltaik bei Neubauvorhaben verpflichtend zu machen. Außerdem sollten die Parkplätze entsiegelt werden. Die Stadtwerke könnten ein Speichertechnologie-Pilotprojekt, das Wasserstoff aus Photovoltaik-Strom gewinnt, einrichten. Innerhalb der Stadtbezirke sollte Tempo 30 gelten, Tempo 50 nur in absoluten Vorrangstraßen. Außerdem können sich die Verbände vorstellen, eine grüne Welle bei Tempo 30 einzurichten. Nach ihren Vorstellungen sollte die Bahnlinie zwischen Villingen und Rottweil elektrifiziert werden. Zudem müsste der Kreis neue Ringzughaltestellen planen.