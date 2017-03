Villingen-Schwenningen Zu wenig ehrenamtliche Helfer: Verein Menschen für Tiere löst sich auf

Nachdem der langjährige zweite Vorsitzende und Gründer des Vereins im vergangenen Jahr gestorben war, konnte die Lücke nicht mehr geschlossen werden. Nun haben die Mitglieder des Tierschutzvereins Menschen für Tiere ihre Auflösung beschlossen. Übernehmen wird die Aufgaben nun der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen.

Trotz großer Anstrengungen in den vergangenen Monaten muss der Tierschutzverein Menschen für Tiere (MfT) wegen Mangels an ehrenamtlichen Hilfskräften aufgeben, das teilt der Verein am Freitag in einer Mitteilung mit. Nach dem Tod des zweiten Vorsitzenden und langjährigen Leiter des aktiven Tierschutzes Karlheinz Strittmatter im vergangenen Jahr konnte kein Ersatz mehr gefunden werden. Seit der Gründung des Vereins 2008 war er das Herz und die Seele des Vereins gewesen. Kassenwartin Carmen Pfeifer wird sich nun um die Auflösung des Vereins kümmern, das haben die Mitglieder in ihrer Hauptversammlung beschlossen.

Eine Fusion der Tierschutzvereine VS kam im gegenseitigen Einverständnis vor sechs Jahren nicht zustande. 2011 übernahm Kassenwartin Carmen Pfeifer die Verwaltung des Vereins und stabilisierte den Tierschutz so über einen Zeitraum von sechs Jahren. Am Donnerstagabend wurde der Auflösungsbeschluss in der letzten Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Der Tierschutzverein bearbeitete das Gebiet Villingen-Schwenningen, Brigachtal, Bad Dürrheim und die Ostbaar bis hinunter nach Blumberg sowie Furtwangen über Unterkirnach und Vöhrenbach. Auch Königsfeld und Umgebung gehörten zum Einsatzgebiet. Seit Donaueschingens Tierschutz aus Altersgründen seine Arbeit reduziert hat, kam auch dieses Einzugsgebiet dazu. Das Tierschutztelefon des Menschen für Tiere, Tierschutz Villingen und Umland stand für Auskünfte und Beratung rund um das Thema Tierprobleme allen offen. Einsätze wurden wegen Katzenkastrationen und herrenloser, kranker und zu vermittelnder Tiere gefahren. Auch verletzte Wildtiere wurden versorgt. Seit 2005 hat der Verein über 5500 Notrufe bearbeitet.

Markenzeichen der Vereinsführung war es, alle Tiere gleich welcher Art und Rasse zu versorgen. Darunter fielen genauso Nutztiere wie Wildtiere zum Beispiel ein im Netz verfangener roter Milan, Fledermäuse, Marder, Rehe, verwilderte Stadttauben mit gebrochenen Flügeln und Beinchen sowie Haustiere wie Katzen und Hunde. Übernommen wird das Gebiet nun vom Tierschutzverein Villingen-Schwenningen. Die Vorsitzenden Tatjana Tröster und Theresia Lydia Schonhardt (07705/3149781) sowie Monika Fuchs-Eller (07720/994489) stehen telefonisch für weitere Anliegen und Auskünfte sowie Beratung für Notfälle zur Verfügung.

Die Arbeit und Liquidation des Vereins wird erst nach Ablauf des Sperrjahres 2018 endgültig beendet sein. Den Mitgliedern des MfT wird empfohlen, in andere örtliche Tierschutzvereine überzutreten, um die Tierschutzarbeit weiter zu fördern. Herzlichen Dank gilt dem Kassenprüfer und juristischen Beistand des Vereins, Robert Schießle, der den Verein von der Gründung bis zur Auflösung ehrenamtlich begleitete sowie den jahrelang mitarbeitenden Mitgliedern der Tierschutz-AG und EDV sowie den Helfern, die Pflegestellen zur Verfügung stellten und immer noch stellen sowie allen Spendern und Mitgliedern für ihre jahrelange Treue.